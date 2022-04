Przegląd tygodnia, czyli między nami deweloperami i życzenia dla Kuriera Lubelskiego

PRZEGLĄD TYGODNIA

MIĘDZY NAMI DEWELOPERAMI Gazeta Jawny Lublin, zbrojne ramię będącej wrzodem na zdrowej samorządowej tkance Fundacji Wolności, ostrze miecza skierowała tym razem przeciwko naszym ulubieńcom. Poszło mniej więcej o to, że firma byłego przewodniczącego Rady Miasta Piotra K., Przyjaciela Prezydenta, dostała zgodę na wycinkę trzech drzew. Zastępca Najważniejszego Artur Szymczyk dorzucił do siebie 34 sztuki, by po raz kolejny udowodnić, że Lublin jest miastem otwartym dla lokalnego biznesu, no może nie całego, ale tego najbliższemu sercu.

Już po wyrębie okazało się, że trzech drzew nie można było ruszyć, bo były chronione. Potem K. dostał jeszcze od Ratusza decyzję o nasadzeniach kompensacyjnych, ale że mu się za dużo sztuk do wsadzenia zrobiło, co ewidentnie nie pasowałoby do koncepcji, to w te pędy złożył pismo, że i owszem, on może skompensować, ale nie 51, a co najwyżej 3 sztuki. Po ciągnącej się w nieskończoność minucie zastanowienia Urząd przystał na prośbę dewelopera.

Nowa strategia biznesowa Ratusza: „Decyzje zamienne – od ręki. Wuzetki – w godzinę. Pozwolenia na budowę – zapraszamy do Kartofliska”

***

STANDARDY Ledwo się otrzepaliśmy po tych wieściach, a tu Ratusz znienacka zwołał press-konferencję, na której oczom dzienikarskiej braci pokazał okólnik „Zieleń miejska – standardy”. Opracowanie ma m.in. ujednolicić zasady zakładania i pielęgnacji nowych nasadzeń w mieście. „Lublin dba o zieleń i dobre nawodnienie” – podkreślił Urząd w komunikacie dla mediów.

Nie wiemy, czym się tam nawadniają, ale lubimy takie poczucie humoru

***

FROM DZIENNIK WITH LOVE Życzenia dla świeżo upieczonego, 65-letniego emeryta Kuriera Lubelskiego, najpotężniejszej gazety wzdłuż Via Carpatia im. Lecha Kaczyńskiego, płyną z prawa i lewa, choć jakoś się tak złożyło, że głównie z Prawa. I Sprawiedliwości zresztą też. Z okazjonalnym stand-upem wystąpił nawet sam Marszałek Kraśnicki, Partner Jubileuszu, który tak komplementował naszego Wielkiego Brata po Piórze: [nastrojowa muzyka, niebieskie tło] „Drodzy Jubilaci, życzę Państwu niekończących się tematów, służenia prawdzie i intensywnego rozwoju”. „To się nadaje do Kuriera” – dodał dr Krzysztof Żuk, wydawca i Redaktor Naczelny konkurencyjnego dla KL informatora „Lublin.eu”, drugi partner jubileuszu.

Całym sercem dołączamy się do tych życzeń i od nas dodatkowo przekazujemy: [w tle szum bąbelków Dom Perignon] Żeby w poszukiwaniu kolejnych galerii modowych z Google Street View nigdy nie zabrakło Wam paliwa na stacjach!

***

ROZRACHUNKI O prawie 8 milionów PLN wyminął się Ratusz z oczekiwaniami firm gotowych przebudować dwie ulice. Znaczy ci drudzy chcieli więcej kasy niż jest zaskórniaków w miejskim skarbcu. Wcześniej rachunki miasta i wykonawców nie zgodziły się, o skromne 20 mln, przy przebudowie mostu na Żeglarskiej.

To co, Drogi Ratuszu, kiedy przetarg na Wielozadaniową Arenę Żużlową?

***

UJĘCIE TYGODNIA [18+] Wbrew pozorom nie jest to zdjęcie z ważenia zawodników przed lubelską galą Marshal Boxing Night, która miałaby promować walory gospodarcze regionu. To po prostu szef regionalnej i publicznej TV Ryszard Montusiewicz składa najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu.

Nawzajem!