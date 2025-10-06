Tragedia w Puławach. Czad zabił trzy osoby

Zwłoki trzech osób: dwóch kobiet i mężczyzny znaleziono dzisiaj przed południem w jednym z domów w Puławach. Przyczyny tragedii ma wyjaśnić policyjne dochodzenie.
Włodawa zyskała nowy most, który nie tylko łączy brzegi rzeki Włodawki, ale i ludzi. Zastąpił wysłużoną, drewnianą konstrukcję. Nowy obiekt o wartości blisko 6 mln zł został w 95% sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Lubelski Ruch Narodowy wybrał nowe władze. Prezesem został Rafał Mekler. - Prawicowe poglądy w całym kraju stają się coraz popularniejsze. Od lat uwidacznia się to na wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyźnie. Wykorzystujemy to, będąc blisko ludzi i ich realnych problemów - mówi nam Piotr Zduńczyk z Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Ruchu Narodowego.
W niedzielę podopieczni Jakuba Dobosza gładko pokonali Absolwenta Domaszewnica
Najlepsi młodzi naukowcy w Lublinie mają szansę na finansowe wsparcie swoich pasji badawczych. Miasto uruchomiło nabór do programu stypendialnego, w ramach którego można otrzymać 15 tys. zł (dla studentów) lub 19 tys. zł (dla doktorantów). Wnioski można składać do 31 października.
Chociaż plan inwestycyjny jest opracowany, to jednak przebudowa portu w Małaszewiczach na razie nie może ruszyć. Powód? Przedłuża się procedura przekształceń własnościowych spółki Cargotor. Posłowie PiS z Lubelszczyzny dopytywali o sprawę w Ministerstwie Infrastruktury.
Tipping Point to pierwszy singiel i teledysk z nadchodzącego albumu, który ukaże się na początku 2026 roku o który będzie nazywał się... Megadeth. I będzie to ostatni studyjny album grupy.
Na wtorek zaplanowano uroczystości pogrzebowe. Zmarły w piątek wieloletni proboszcz parafii w Zwierzyńcu zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 31-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna odnalazł się w Niemczech.
Boisko i autobus mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. W obu przypadkach liczy się jedno – dobra komunikacja. To właśnie hasło nowej kampanii, którą wspólnie prowadzą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie oraz PGE Start Lublin, wicemistrz Polski w koszykówce.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL) otrzymało prawie 14,8 mln zł na rozwój usług cyfrowych. Projekt placówki zajął 3. miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Dwie osoby trafiły do szpitala po wczorajszym wypadku w powiecie opolskim. Według policji, winę za zdarzenie ponosi 81-letni kierowca.
