Lubelskie. Dramatyczna historia. Siostra sprzedała dom, a brata wywiozła

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Maciej Kaczanowski/archiwum)

Niewiele brakowało, by 42-latek z Ryk zmarł z wychłodzenia. Jego siostra przekonała go do sprzedaży domu po rodzicach, wywiozła na wieś i zostawiła w pustostanie. Znaleziono go kilka dni później. Leżał na podłodze z hipotermią i zapaleniem płuc.

