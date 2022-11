Mundial 2022: Anglia rozbiła Iran 6:2

Mecz fatalnie zaczął się dla drużyny dowodzonej przez Carlosa Queiroza . W ósmej minucie bramkarz Alireza Beiranvand próbował interweniować po dośrodkowaniu w pole karne i z wielką siłą wpadł na jednego z kolegów z drużyny. Od razu było widać, że poważnie ucierpiał.

Lekarze Iranu przez wiele minut walczyli o to, by Beiranvand mógł wrócić do gry. Tak też się stało, choć wydaje się, że był to błąd. Zamroczony 26-latek szybko poprosił jednak o zmianę. Do bramki Iranu wszedł Ahmad Nourollahi. Jeszcze w pierwszej połowie, która została przedłużona o 14 minut, musiał trzy razy wyciągać piłkę z siatki. W 35 minucie po dobrym dośrodkowaniu skutecznie główkował Jude Bellingham. W 43 minucie na listę strzelców wpisał się Bukayo Saka, a tuż przed przerwą gola zdobył Raheem Sterling.

Po przerwie Anglicy kontrolowali przebieg meczu i w 62 minucie Saka zdobył drugiego gola. Chwilę później Mahdi Taremi wlał nieco nadziei w serca irańskich kibiców. Jednak nie na długo, bo w 71 minucie po wejściu z ławki Marcus Rashford błyskawicznie zapisał się golem w meczowym protokole, a w 90 minucie to samo zrobił inny z zawodników rezerwowych – Jack Grealish. Ostatnie słowo należało do rywali. W 13 minucie doliczonego czasu gry Taremi wykorzystał rzut karny i ostatecznie zawody zakończyły się hokejowym wynikiem 6:2.

Poniedziałkowa porażka była dla drużyny Iranu najwyższą w historii mistrzostw świata. Z kolei Anglicy efektowną wygraną dali sygnał, że będą się chcieli skutecznie włączyć do walki o strefę medalową.

Kolejne spotkania oba zespoły rozegrają w najbliższy piątek. Piłkarze trenera Queiroza już o godz. 11 zmierzą się z Walią. Z kolei Anglików czeka starcie z USA (godz. 20).

Anglia – Iran 6:2 (3:0)

Bramki: Bellingham (35), Saka (43, 62), Sterling (45), Rashford (71), Grealish (90) – Taremi (61, 90+13-z karnego).

Anglia: Pickford – Shaw, Maguire (70 Dier), Stones, Trippier – Rice, Bellingham – Sterling (70 Foden), Mount (71 Grealish), Saka (70 Rashford) – Kane (76 Wilson).

Iran: Beiranvand (19 Hosseini) – Pouraliganji, Cheshmi (46 Kanaani), Hosseini – Moharrami, Noorollahi (77 Azmoun), Karimi (46 Ezatolahi), Hajsafi, Mohammadi (64 Torabi) – Jahanbakhsh (46 Gholizadeh), Taremi.