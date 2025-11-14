Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
Industria Kielce na drodze Azotów Puławy, czyli przeciwnik z najwyższej półki

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Azoty staną jutro przed bardzo trudnym zadaniem
Azoty staną jutro przed bardzo trudnym zadaniem (fot. KS AZOTY PUŁAWY)

W najbliższym meczu nikt nie daje szczypiornistom z Puław najmniejszych szans na sukces. Trudno się dziwić, bo w sobotę o godz. 16 Azoty zmierzą się z Industrią Kielce. I to na wyjeździe.

Przed puławianami starcie z drugą siłą w polskiej, klubowej piłce ręcznej. Przeciwnikiem podopiecznych Patryka Kuchczyńskiego będzie wicemistrz Polski Industria Kielce.

Drużyna prowadzona przez Tałanta Dujszebajewa, to obecnie wicelider Orlen Superligi. Kielczanie mają na koncie osiem wygranych i jedną porażkę. Komplet punktów stracili przed własnymi kibicami, w meczu na szczycie z mistrzem Orlen Wisłą Płock. Bezpośrednie starcie pary eksportowych ekip naszej ligi miało miejsce 19 października (wygrana płocczan 32:27).

Spotkanie w Kielcach oznacza, że poprzeczka będzie zawieszona dla puławian bardzo wysoko. Azoty zmierzą się z naszpikowaną reprezentantami wielu krajów wicemistrzem kraju, wielokrotnym mistrzem i uczestnikiem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bracia Alex i Daniel Dujszebajew, Jorge Maqueda, Benoit Kounkoud, Dylan Nahi, Theo Monar, Arciom Karalek czy Adam Morawski, Arkusz Moryto, Michał Olejniczak i Piotr Jarosiewicz, to tylko niektórzy znaczący piłkarze Industrii. Ostatni wiosną reprezentował w lidze Azoty. W drużynie wicemistrza występuje także były obrotowy puławian Łukasz Rogulski.

Rywale mają jednak swoje kłopoty kadrowe. Z urazami zmagają się: Piotr Jędraszczyk, Szymon Sićko i Alex Dujszebajew. Mimo to, i tak są zdecydowanym faworytem. Ekipa z Puław też ma swoje problemy. Kontuzje zawodników oraz, szczególnie w tym sezonie, walka o utrzymanie – to dwa główne zadania podopiecznych trenera Kuchczyńskiego. Szczególnie to drugie jest sporym wyzwaniem.

Skompletowany naprędce, po kłopotach finansowych związanych z wycofaniem się sponsora strategicznego Grupy Azoty SA, zespół rozpoczął treningi z kilkutygodniowym opóźnieniem. W poszczególnych spotkaniach w lidze widać, jak brak zgrania i ogrania nowych graczy ma decydujący wpływ na przebieg meczów i niestety, przesądza o porażkach. Szczególnie tych z drużynami będącymi w sportowym zasięgu puławian. Tak było, szczególnie w spotkaniach we własnej hali z NETLAND MKS Kalisz, COROTOP Gwardią Opole czy ostatnim z REBUD KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski.

W Kielcach Azoty nie mogą liczyć na powiększenie i tak skromnego dorobku punktowego. Wszelkie składowe stają po stronie wicemistrzów. No chyba, że w hali Legionów zdarzy się po prostu cud.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
10. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Industria Kielce 23:37
Azoty Puławy - Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:36
Zepter Legionowo - Orlen Wisła Płock 21:33
Stal Mielec - Zagłębie Lubin 27:26
Wybrzeże Gdańsk - Piotrkowianin 34:18
Netland MKS Kalisz - MMTS Kwidzyn
Gwardia Opole - pauza

Tabela:

1. Płock 9 27 337-217
2. Kielce 9 24 336-230
3. Wybrzeże 9 23 304-270
4. Stal Mielec 9 16 245-250
5. MKS Kalisz 8 15 231-232
6. Chrobry Głogów 10 15 273-300
7. Legionowo 9 13 242-245
8. Ostrovia 9 13 267-274
9. MMTS Kwidzyn 9 11 256-275
10. Azoty Puławy 9 8 262-305
11. Gwardia Opole 9 6 241-272
12. Piotrkowianin 10 6 265-325
13. Zagłębie Lubin 9 0 245-309

