W Świdniku rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego w getbolu

Zawody zorganizowało stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku. Honorowym patronatem objął i nagrody ufundował Starosta Świdnicki Łukasz Reszka.

W kategorii Open kobiet spotkały się trzy byłe piłkarki LKS Wierzchowiska. Rywalizacja była bardzo wyrównana. W pierwszym spotkaniu Katarzyna Zaborek zremisowała z Agatą Szot 2:2, a mecz Szot z Mileną Irsak zakończył się takim samym rezultatem. W trzecim pojedynku Irsak w pewnym momencie remisowała z Zaborek 2:2. W końcówce jednak klasę pokazała ostatnia z piłkarek. Strzeliła trzy bramki i wygrała 5:2. Tym samym zakończyła rywalizację na pierwszym miejscu. Trzecia lokata przypadła Agacie Szot, a trzecia Milenie Irsak.

Rywalizację Open mężczyzn zdominował Paweł Szyjduk. Były piłkarz drużyn młodzieżowych Avii Świdnik był poza zasięgiem przeciwników. Futbolista uporał się z Kacprem Kasprzakiem wygrywając 4:1 i z Tomaszem Sapułą (4:0). W spotkaniu o srebrny medal Sapuła nie dał szans Kasprzakowi wygrywając pewnie 5:1.

W kategorii mężczyzn 35+ nie zawiódł obrońca tytułu mistrzowskiego sprzed roku. Łukasz Raczkowski na co dzień pracuje jako kierownik Biura Karier w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II. Jak sam podkreśla grę w piłkę nożną od dziecka ma we krwi i sercu, w wolnych chwilach gra w zespole PKS Bigos w LAKP. W pierwszym spotkaniu, po zaciętej walce, pokonał Tomasza Kulisza 2:1. W drugim swoim występie ograł wysoko Łukasza Fideckiego (5:1). Z kolei w starciu o drugie miejsce na podium Kulisz rozgromił Fideckiego aż 8:2.

Kategoria 44+ należała do debiutantów. Na pierwszym stopniu podium rywalizację zakończył Artur Łuka, na drugim Marek Dalentka. Obaj pokonali Jacka Kosierba. Pierwszy 5:2, a drugi 3:0. W spotkaniu decydującym o tym, który z nich wywalczy złoty medal, Łuka okazał się lepszy od Dalentki (4:1).

Na brak emocji nie mogliśmy narzekać w rywalizacji 55+. 67-letni Tomasz Giełzak walczył z 60-letnim Czesławem Rakiem. Pojedynek obu panów miał wyrównany przebieg. Futbolówka po strzałach byłego piłkarza Avii i Świdniczanki, kilka razy trafiała w poprzeczkę. O skromnej wygranej 1:0 i końcowym sukcesie świdniczanina zadecydował precyzyjnie wykonany rzut karny.

Co to jest getbol?

To jedna z najmłodszych dyscyplin na świecie. Jest to gra indywidualna, w której bierze udział tylko dwóch zawodników, rywalujących przeciwko sobie i strzelającej do małej bramki przeciwnika. Getbol narodził się w 2002 roku w Polsce – jest zatem polską dyscypliną sportową.