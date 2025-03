Dzień z życia 78-latka: Na stacji paliw rozlał benzynę i odpalił zapalniczkę

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednej ze stacji paliw. - Policjanci na miejscu potwierdzili zgłoszenie i ustalili, że na stację paliw przyszedł starszy mężczyzna, który podszedł do dystrybutora i za pomocą pistoletu do tankowania rozlał benzynę. Następnie wyjął zapalniczkę, odpalił ją i rzucił na rozlaną ciecz. Na szczęście do podpalenia nie doszło z uwagi na wygaśnięcie i niezainicjowanie płomienia przez zapalniczkę. Mężczyzna po całym zajściu opuścił teren stacji- relacjonuje aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z włodawskiej policji.

Rozlane paliwo zauważyła klientka stacji, która powiadomiła obsługę. A ta zgłosiła to policji. Policjanci zatrzymali 78-latka przy jednej z włodawskich ulic. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania sprowadzenia zdarzenia niebezpiecznego. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.