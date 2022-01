Będą sprawdzać ceny w sklepach i ustalą, czy zostały obniżone. Czekają na donosy

Zgodnie z postanowieniami Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 od 1 lutego, na pół roku, do 0 zostanie zmniejszony VAT na produkty, które dziś są objęte 5-procentową stawką podatkową. Na liście znajdują się np. produkty mleczne, wędliny i mięsa czy soki.

Kilka sieci handlowych otwarcie zapowiedziało, że obniżą ceny produktów. Kłopot za to mają mniejsze sklepy. Obawiają, się, że (ze względu na drożejący gaz czy prąd)– nie będą w stanie wprowadzić nowych cen.

– Dziś na spotkaniu z branżą zaapelowałem o odpowiedzialne działania ze strony sprzedawców. Jest jeszcze czas na przemyślenie strategii cenowych przez sieci, tak aby klienci korzystnie odczuli zmiany wynikające z obniżki VAT-u na żywność. Jednocześnie bardzo dziękuję za pozytywną i odpowiedzialną reakcję tych sieci, które już zapowiedziały obniżki w swoich sklepach. Mój apel kieruję również do dostawców i producentów. Wszyscy stoimy przed ogromnym wyzwaniem. W przyszłym tygodniu spotkam się z ich przedstawicielami, by uczulić również przedstawicieli tego sektora – mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny.

Spotkanie odbyło się z Polską Organizację Handlu i Dystrybucji oraz Polską Izbę Handlu oraz kilkunastoma sieciami handlowymi.

Chróstny zapowiedział także, że będą prowadzone kontrole cen. – Od przyszłego tygodnia zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych. Do sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak pieczywo, nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować w największych sieci handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów – wyjawił.

Kontrolami zajmie się Inspekcja Handlowa, a na liście sprawdzanych produktów są: m.in. masło, mleko, chleb, olej, cukier, mąkę, jajka, nabiał, mięso czy warzywa i owoce. Dodatkowo będzie sprawdzanie, że przy kasie znajduje się informacja o obniżonym podatku.

– Kolejnym krokiem mogą być postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za które grozi kara do 10 proc. obrotu. Prezes UOKiK nie wyklucza działań również wobec innych podmiotów – komunikuje UOKiK i apeluje: – Konsumencie, jeżeli zauważyłeś nieprawidłowości związane z ceną towarów po obniżkach VAT – zawiadom UOKiK. Uruchomiliśmy specjalny adres email, który ułatwi ci zgłoszenie nieprawidłowości: zgloszenia.ceny@uokik.gov.pl.