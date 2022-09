37 oskarżonych. Bez ceł i podatków przehandlowali potężną kontrabandę

Za kierowanie i udział w tych grupach odpowie 37 osób, głównie Polaków, ale też trzech Ukraińców. Na ich trop wpadli funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Hrebennego, którzy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu od 2019 roku prowadzili śledztwo w tej sprawie. Zakończyło się ono pod koniec sierpnia skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

Ustalono, że pierwsza, najliczniejsza 18-osobowa grupa była kierowana przez dwóch mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego 40-letniego Emila B. i 36-letniego Grzegorza G. Od stycznia 2018 do marca 2020 zajmowała się przemytem z Ukrainy papierosów i alkoholu, przepakowywaniem towaru do pojazdów ze specjalnymi skrzynkami i rozwożeniem go po Polsce i za granicę w celu odsprzedaży.

– W opisany sposób sprawcy sprowadzili, nabyli, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 138 389 paczek papierosów oraz nie mniej niż 150 litrów alkoholu o stężeniu nie mniej niż 95 proc. nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego – podaje w wydanym we wtorek komunikacie Artur Szykuła, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Śledczy wyliczyli, że ta grupa naraziła skarb państwa na stratę ponad 181 tys. zł z tytułu należnego cła, przeszło 660 tys. zł z podatku Vat i ponad 2,4 mln zł akcyzowego.

Na czele drugiej, liczącej 8 osób szajki stał 56-letni Paweł M. z Radomia. Jego podwładni kupowali od grupy zarządzanej przez tomaszowian towar i wywozili go głównie do Niemiec. W sumie, jak wyliczono przetransportowali ponad 161 tys. paczek papierosów, powodując dla skarbu państwa straty na poziomie przeszło 3,7 mln zł.

Trzecia grupa także zaopatrywała się u pierwszej. Z powiatu tomaszowskiego przewoziła kontrabandę m.in. na Podkarpacie i Śląsk, do Małopolski, a także województw dolnośląskiego i opolskiego oraz do Niemiec. Rozprowadzono tak co najmniej 291 179 paczek papierosów, a łączne straty wycenione zostały na ponad 6,5 mln zł.

– Działalność wszystkich trzech grup przestępczych doprowadziła do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego cła w wysokości 755 496 złotych, podatku VAT w wysokości 2 578 452 złotych i podatku akcyzowego w wysokości 10 241 128 złotych – podsumowuje prokurator.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas postępowania 6 osób było aresztowanych, ale teraz już wszyscy są na wolności. Zastosowano wobec nich m.in. policyjne dozory i poręczenia majątkowe na łączną wysokość 86 tys. zł. Poza tym dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 335 tys. zł.

Większość z obecnie oskarżonych przyznała się w śledztwie do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia, a czterech, m.in. Emil B. skorzystało z możliwości do dobrowolnego poddania się karze. Jakiej? – Tego na obecnym etapie nie zdradzimy – zastrzega Artur Szykuła.

Proces wszystkich podejrzanych będzie się toczył przed Sądem okręgowym w Zamościu. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.