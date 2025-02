Z Zamościa do Izbicy. Nowa linia MZK z numerem 18

Zaczęło się kilka miesięcy temu od wizyty, którą prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacji złożyli wspólnie wójt gminy Stary Zamość i burmistrz Izbicy. Ten pierwszy zabiegał o przedłużenie dotychczsowej linii i uruchomienie nowej. Drugi zwrócił się z propozycją, by zamojski przewoźnik uruchomił kursy do miasteczka w powiecie krasnostawskim.

– Niedługo po tym zgodę na takie rozwiązanie wyrazili radni Izbicy, bo ta gmina będzie nam za linię nr 18 płacić. W poniedziałek pozytywnie do porozumienia odnieśli się też radni Zamościa – mówi z satysfakcją Sławomir Ożgo, prezes MZK Zamość.

Dla kierowanej przez niego spółki to czysty zysk. Za prowadzenie linii do Izbicy MZK ma otrzymywać rocznie ok. 180 tys. zł. Do tego dojdzie dochód z biletów, w tym przypadku koszt jednorazowego przejazdu z biletem normalnym do i ze strefy trzeciej to 4 zł.

Skąd w ogóle wziął się pomysł? Podobno wielu mieszkańców Izbicy pracuje lub uczy się w Zamościu. Dlatego osiemnastka ma pierwszy kurs wykonywać rano, a drugi po południu, by ludzie mogli wrócić do domów.

>>> Czystki w miejskich spółkach. Nowi prezesi w MZK i ZGL <<<

– My już szczegóły tej linii zaczęliśmy opracowywać. Zakładam, że ostatnie formalności nie zajmą dużo czasu i mniej więcej w ciągu miesiąca ta linia powinna ruszyć – zapowiada Ożgo.

Dodaje, że powodzeniem zakończyły się również rozmowy ze Starym Zamościem. Najpewniej na od przełomu marca i kwietnia dotychczasowa 15 będzie wykonywała dłuższe kursy, a dodatkowo uruchomiona zostanie do tej gminy linia nr 16.

Prezes zdradza, że ma apetyt na więcej tego rodzaju porozumień. - Jesteśmy już dość zaawansowani w rozmowach z gminą Szczebrzeszyn, rozmawiamy też z innymi – mówi.

W tej chwili zamojskie MZK kursuje oczywiście po mieście, ale dojeżdża też do niektórych miejscowości w gminach Zamość, Miączyn, Sitno, Nielisz i Zwierzyniec. Powiększenie siatki połączeń da spółce dodatkowe dochody.

Autobusów do obsługi ewentualnych nowych linii nie zabraknie. W tej chwili tabor MZK to 48 autobusów, w tym 14 elektrycznych. Za jakiś czas takich ekologicznych i oszczędnych przybędzie. Jak informowaliśmy pod koniec roku, spółka otrzymała wysoką, ponad 30 mln dotację na zakup kolejnych 14 pojazdów na prąd. Przetarg już został ogłoszony. Na początku marca otwarcie ofert.