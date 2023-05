Zamość. Prąd ze słońca. Szkoły na tym zaoszczędzą

Umowa na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych nr 2 i 3 już została podpisana. Zadania zrealizuje za w sumie ponad 500 tys. zł firma Grzegorza Cisło z Chełma. Jego oferta na kolejne prawie pół miliona została uznana za najkorzystniejszą również w przetargu na montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem w SP nr 10 i III Liceum Ogólnokształcącym.

– Od momentu podpisania umowy wykonawca ma 60 dni na zrealizowanie zadania. Czyli w każdej ze szkół instalacje powinny być gotowe przed końcem wakacji – mówi Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych UM Zamość.

Dodaje, że całość kosztów miasto pokryje z własnego budżetu, ale możliwe, że w przyszłości uda się jeszcze na ten cel zdobyć pieniądze unijne w ramach mechanizmu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Gdyby to jednak nie wyszło, to te inwestycje mogą być rozliczone z ponad 13 mln złotych, które w zeszłym roku wpłynęły do budżetu miasta od rządu w ramach rekompensaty z utraconych dochodów z podatków CIT i PIT.

– Mogliśmy te środki wykorzystać w dowolny sposób, jedynie z zastrzeżeniem, że 15 procent z nich, a w więc ponad 2 mln zł mają być do 2027 roku wydane na inwestycje związane z OZE – tłumaczy Katarzyna Bucior, skarbik Zamościa.

Tak czy inaczej montaż fotowoltaiki pozwoli szkołom zaoszczędzić. Według szacunków, koszty energii elektrycznej mogą zostać obniżone o ok. 50 tys. zł rocznie. – Stopa zwrotu w przypadku takich inwestycji to ok. 5-6 lat – precyzuje Flis.

To już kolejne takie inwestycje w mieście. Dwa lata temu samorząd zainwestował w odnawialną energię także w SP nr 8 i Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4.

– Sprawdza się to u nas bardzo dobrze – zapewnia Jerzy Goryczka, wicedyrektor ZSP nr 4. Tłumaczy, że szkoła ma podpisaną tzw. umowę prosumencką. A zatem produkuje dużo prądu w miesiącach letnich, gdy słońca nie brakuje, a później jesienią czy zimą może tę energię, dzięki posiadanym pompom ciepła, wykorzystać. – Instalacja fotowoltaiczna sprawia, że w dużej mierze dzięki niej jesteśmy w stanie pokryć koszty ogrzewania budynku – mówi Goryczka.

W ubiegłym roku panele fotowoltaiczne zostały również zamontowane przy Zamojskim Domu Kultury oraz Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”.