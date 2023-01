Zimna woda i powietrze, ale serca gorące. Morsowali dla WOŚP (zdjęcia)

Na zakupy z serduszkiem. WOŚP gra w centrum handlowym w Zamościu

Jeśli nawet ktoś bez serca wybrał się dzisiaj na zakupy do zamojskiej Galerii Twierdza, to wychodził z niej z co najmniej jednym, jeśli nie dwoma lub trzema. W tym centrum handlowym, już tradycyjnie również zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.