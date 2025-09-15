Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh+, 0 Rh- i A Rh-.

Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji

Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:

Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.

Harmonogram akcji krwiodawstwa – wrzesień 2025

15-19.09.2025 (pon.- pt.) TOMASZÓW LUBELSKI , Starostwo Powiatowe, ul. Lwowska 68, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 7.30-12.30

, Starostwo Powiatowe, ul. Lwowska 68, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 7.30-12.30 16.09.2025 (wtorek) OPOLE LUBELSKIE , pod Urzędem Miasta, ul. Lubelska 4, ambulans , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

, pod Urzędem Miasta, ul. Lubelska 4, , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00 17.09.2025 (środa) BOGDANKA , parking przed Cechownią, ambulans , rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30

, parking przed Cechownią, , rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30 17.09.2025 (środa) BIAŁA PODLASKA , pod McDonald’s, ul Jana III Sobieskiego 13, ambulans , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

, pod McDonald’s, ul Jana III Sobieskiego 13, , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00 18.09.2025 (czwartek) KRASNYSTAW , Dom Kultury ul. Okrzei 10, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00

, Dom Kultury ul. Okrzei 10, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00 18.09.2025 (czwartek) BIŁGORAJ , Komenda Powiatowa PSP, ul. Dąbrowskiego 10, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00

, Komenda Powiatowa PSP, ul. Dąbrowskiego 10, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00 19.09.2025 (piątek) PONIATOWA , CKPiT, ul. Fabryczna 1, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30

, CKPiT, ul. Fabryczna 1, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30 19.09.2025 (piątek) LUBLIN , ZS Budowlanych, ul. Słowicza 3, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00

, ZS Budowlanych, ul. Słowicza 3, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00 20.092025 (sobota) LUBLIN , plac pod CSK, Złoty Wrzesień, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

, plac pod CSK, Złoty Wrzesień, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00 20.092025 (sobota) WŁODAWA , Rynek, Festiwal Trzech Kultur, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

, Rynek, Festiwal Trzech Kultur, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00 21.09.2025 (niedziela) HUTA DĄBROWA , Dom Parafialny, ul. Hutnicza 28, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 10.00-14.30

, Dom Parafialny, ul. Hutnicza 28, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 10.00-14.30 21.09.2025 (niedziela) KRAŚNIK , pod parafią MBB, UL. Słowackiego 15, ambulans , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

, pod parafią MBB, UL. Słowackiego 15, , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00 21.09.2025 (niedziela) NIEDRZWICA DUŻA , pod GOKSiR, ambulans , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

, pod GOKSiR, , rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00 21.09.2025 (niedziela) SERNIKI, Dworek za Urzędem Miasta, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00

Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców

Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

wiek: 18–60 lat ,

waga: min. 50 kg ,

brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),

brak infekcji i objawów alergii,

nieprzyjmowanie na stałe leków,

brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,

brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,

kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Dobrze się wyspać i wypocząć.

Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).

Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).

Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto oddawać krew?

Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia .

Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko .

Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.

Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.

Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.