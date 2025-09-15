Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm

Wrzesień to trudny czas dla krwiodawstwa. Po wakacjach magazyny nie zostały jeszcze uzupełnione, a krew potrzebna jest ciągle do ratowania życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza na cotygodniowe terenowe akcje oddawania krwi.
Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh+, 0 Rh- i A Rh-.
Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji
Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:
Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.
Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.
Harmonogram akcji krwiodawstwa – wrzesień 2025
- 15-19.09.2025 (pon.- pt.) TOMASZÓW LUBELSKI, Starostwo Powiatowe, ul. Lwowska 68, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 7.30-12.30
- 16.09.2025 (wtorek) OPOLE LUBELSKIE, pod Urzędem Miasta, ul. Lubelska 4, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 17.09.2025 (środa) BOGDANKA, parking przed Cechownią, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30
- 17.09.2025 (środa) BIAŁA PODLASKA, pod McDonald’s, ul Jana III Sobieskiego 13, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 18.09.2025 (czwartek) KRASNYSTAW, Dom Kultury ul. Okrzei 10, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00
- 18.09.2025 (czwartek) BIŁGORAJ, Komenda Powiatowa PSP, ul. Dąbrowskiego 10, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00
- 19.09.2025 (piątek) PONIATOWA, CKPiT, ul. Fabryczna 1, ambulans, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.30
- 19.09.2025 (piątek) LUBLIN, ZS Budowlanych, ul. Słowicza 3, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00
- 20.092025 (sobota) LUBLIN, plac pod CSK, Złoty Wrzesień, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 20.092025 (sobota) WŁODAWA, Rynek, Festiwal Trzech Kultur, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 21.09.2025 (niedziela) HUTA DĄBROWA, Dom Parafialny, ul. Hutnicza 28, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 10.00-14.30
- 21.09.2025 (niedziela) KRAŚNIK, pod parafią MBB, UL. Słowackiego 15, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 21.09.2025 (niedziela) NIEDRZWICA DUŻA, pod GOKSiR, ambulans, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
- 21.09.2025 (niedziela) SERNIKI, Dworek za Urzędem Miasta, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 9.00-13.00
Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców
Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:
-
wiek: 18–60 lat,
-
waga: min. 50 kg,
-
brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),
-
brak infekcji i objawów alergii,
-
nieprzyjmowanie na stałe leków,
-
brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,
-
brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,
-
kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.
Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.
Jak przygotować się do oddania krwi?
- Dobrze się wyspać i wypocząć.
- Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).
- Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).
- Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.
Dlaczego warto oddawać krew?
-
Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia.
-
Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko.
-
Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.
Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.
Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.