Mammobus w październiku wyrusza w dalszą trasę

Autor: Zdjęcie autora IC
(fot. IC)

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór u kobiet. Wczesne wykrycie ratuje życie – dlatego nie odkładaj badań na później. W najbliższych dniach w województwie lubelskim pojawi się mammobus, w którym panie będą mogły wykonać bezpłatną mammografię.

Badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnione są kobiety w wieku 45–74 lata. Mammografia jest całkowicie bezpłatna, nie wymaga skierowania i zajmuje zaledwie kilka minut.

– Badanie mammograficzne jest bezpieczne i naprawdę niejednej kobiecie uratowało już życie. Zachęcam, by znaleźć czas dla siebie, bo zdrowie jest najważniejsze – podkreśla Dorota Sepko, prezes Stowarzyszenia Moja Mammografia.

Dlaczego warto zrobić mammografię?

Mammobus to mobilna przychodnia z nowoczesnym sprzętem, który potrafi wykryć zmiany nowotworowe już na wczesnym etapie. W środku znajduje się poczekalnia i przymierzalnia, co zapewnia komfort i dyskrecję podczas badania.

– Połowa kobiet, które umierają na raka piersi, mogłaby żyć, gdyby w porę zgłosiła się na mammografię. W naszych mammobusach wykonujemy około 1000 badań dziennie i każdego dnia ratujemy życie pięciu kobiet – dodaje Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska.

Mammobus w województwie lubelskim. Gdzie i kiedy?

Już w najbliższych dniach mammobus zaparkuje w wielu miejscowościach naszego regionu. To doskonała okazja, by bezpłatnie i bez skierowania sprawdzić swoje zdrowie.

Szczegółowy harmonogram postojów mammobusów w październiku w województwie lubelskim znajdziesz poniżej.

Powiat bialski:

  • 06.10.2025, Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 163, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586662444
  • 06.10.2025, Zalesie, Warszawska 34, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586662444
  • 07.10.2025, Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 163, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 08.10.2025, Janów Podlaski, Bialska 6, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 08.10.2025, Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, mammobus przy Przychodni Rejonowej, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 10.10.2025, Janów Podlaski, Bialska 6a, mammobus na parkingu obok urzędu, w godz. 8:30-15:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 15.10.2025, Tuczna, Tuczna 86, mammobus na parkingu Domu Strażaka, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 16.10.2025, Sosnówka, Sosnówka 55, mammobus na parkingu obok urzędu, w godz. 8:30-15:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 22.10.2025, Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, mammobus przy Ośrodku Zdrowia, w godz. 9:00-14:00,
  • nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat biłgorajski:

  • 01.10.2025, Obsza, Obsza 36A, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 01.10.2025, Tarnogród, Rynek 18, mammobus przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 02.10.2025, Biszcza I, Biszcza 50, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 14:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 02.10.2025, Księżpol, Biłgorajska 11, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat chełmski:

  • 06.10.2025, Chełm, Aleja 3-go Maja 20, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat hrubieszowski:

  • 03.10.2025, Hrubieszów, Basaja "Rysia" 4, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 13.10.2025, Hrubieszów, 3 Maja 7, mammobus przy Hrubieszowskim Domu Kultury, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat janowski:

  • 15.10.2025, Janów Lubelski, Jana Pawła II 3, mammobus przy Janowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat krasnostawski:

  • 06.10.2025, Rudnik, Rudnik 67, mammobus na parkingu obok Hali Sportowej, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 20.10.2025, Rudnik, Rudnik 67, mammobus przy Sali Sportowej, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
  • 21.10.2025, Krasnystaw, Marszałka Piłsudskiego 48, mammobus przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat lubartowski:

  • 10.10.2025, Lubartów, Lubelska 102, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 20.10.2025, Kock, Wojska Polskiego 31, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 23.10.2025, Lubartów, Maja 66-74, mammobus przy Szkole Podstawowej przy basenie, w godz. 9:00-11:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat lubelski:

  • 06.10.2025, Lublin, Aleja Unii Lubelskiej 1, mammobus na parkingu Targowiska Za Zamkiem, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586662444
  • 14.10.2025, Garbów, Szkolna 25, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 14.10.2025, Lublin, Diamentowa 31, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 23.10.2025, Garbów, Krakowskie Przedmieście 61, mammobus przy przychodni, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat łęczyński:

  • 07.10.2025, Łęczna, Aleja Jana Pawła II 99, mammobus przy CH Wamex, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 23.10.2025, Łęczna, Braci Wójcickich 3, mammobus przy targowisku, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 605

Powiat łukowski:

  • 09.10.2025, Łuków, Browarna 15, mammobus przy Łukowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 22.10.2025, Stanin, Stanin 108A, mammobus na placu przy dzwonnicy, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat puławski:

  • 13.10.2025, Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 8, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 22.10.2025, Puławy, Wojska Polskiego 4, mammobus przy Domu Kultury , w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat radzyński:

  • 09.10.2025, Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, mammobus przy Przychodni Zdrowia, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 22.10.2025, Kąkolewnica, Lubelska 16, mammobus przy GOK i OSP, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 605
  • 23.10.2025, Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, mammobus przy szpitalu, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat rycki:

  • 01.10.2025, Dęblin, Niepodległości 9, mammobus na placu targowiska Mój Rynek, w godz. 8:30-16:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 02.10.2025, Ryki, Żytnia 23, mammobus przy szpitalu , w godz. 8:30-15:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 03.10.2025, Nowodwór, Nowodwór 74, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 10.10.2025, Ryki, Leona Wyczółkowskiego 8, mammobus przy Galerii Ósemka, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 13.10.2025, Dęblin, 15 Pułku Piechoty "Wilków" 5k, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 24.10.2025, Dęblin, Niepodległości 9, mammobus przy targowisku, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
  • 24.10.2025, Ryki, Karola Wojtyły 29, mammobus przy Urzędzie Miasta, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat świdnicki:

  • 22.10.2025, Świdnik, Aleja Lotników Polskich 28, mammobus przy skateparku, w godz. 9:00-13:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat tomaszowski:

  • 08.10.2025, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Tomaszowskim Domu Kultury, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 17.10.2025, Ulhówek, Kościelna 1, mammobus na parkingu obok urzędu, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat włodawski:

  • 06.10.2025, Hanna, Dworska 4, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 06.10.2025, Stary Brus, Stary Brus 35, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 14:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

 

Powiat zamojski:

  • 02.10.2025, Zamość, Wyszyńskiego 1, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
  • 09.10.2025, Skierbieszów, Rynek 1, mammobus na parking obok urzędu, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
  • 20.10.2025, Zamość, Jadwigi 8, mammobus przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
  • 21.10.2025, Skierbieszów, Rynek 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
  • 21.10.2025, Stary Zamość, Wierzba 2, mammobus przy Zajeździe Namysłowiak , w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
