Mammobus w październiku wyrusza w dalszą trasę

Badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnione są kobiety w wieku 45–74 lata. Mammografia jest całkowicie bezpłatna, nie wymaga skierowania i zajmuje zaledwie kilka minut.

– Badanie mammograficzne jest bezpieczne i naprawdę niejednej kobiecie uratowało już życie. Zachęcam, by znaleźć czas dla siebie, bo zdrowie jest najważniejsze – podkreśla Dorota Sepko, prezes Stowarzyszenia Moja Mammografia.

Dlaczego warto zrobić mammografię?

Mammobus to mobilna przychodnia z nowoczesnym sprzętem, który potrafi wykryć zmiany nowotworowe już na wczesnym etapie. W środku znajduje się poczekalnia i przymierzalnia, co zapewnia komfort i dyskrecję podczas badania.

– Połowa kobiet, które umierają na raka piersi, mogłaby żyć, gdyby w porę zgłosiła się na mammografię. W naszych mammobusach wykonujemy około 1000 badań dziennie i każdego dnia ratujemy życie pięciu kobiet – dodaje Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska.

Mammobus w województwie lubelskim. Gdzie i kiedy?

Już w najbliższych dniach mammobus zaparkuje w wielu miejscowościach naszego regionu. To doskonała okazja, by bezpłatnie i bez skierowania sprawdzić swoje zdrowie.

Szczegółowy harmonogram postojów mammobusów w październiku w województwie lubelskim znajdziesz poniżej.

Powiat bialski:

06.10.2025, Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 163, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586662444

06.10.2025, Zalesie, Warszawska 34, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586662444

07.10.2025, Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 163, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

08.10.2025, Janów Podlaski, Bialska 6, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

08.10.2025, Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, mammobus przy Przychodni Rejonowej, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

10.10.2025, Janów Podlaski, Bialska 6a, mammobus na parkingu obok urzędu, w godz. 8:30-15:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

15.10.2025, Tuczna, Tuczna 86, mammobus na parkingu Domu Strażaka, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

16.10.2025, Sosnówka, Sosnówka 55, mammobus na parkingu obok urzędu, w godz. 8:30-15:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

22.10.2025, Międzyrzec Podlaski, Wiejska 13, mammobus przy Ośrodku Zdrowia, w godz. 9:00-14:00,

nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat biłgorajski:

01.10.2025, Obsza, Obsza 36A, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

01.10.2025, Tarnogród, Rynek 18, mammobus przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

02.10.2025, Biszcza I, Biszcza 50, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 14:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

02.10.2025, Księżpol, Biłgorajska 11, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat chełmski:

06.10.2025, Chełm, Aleja 3-go Maja 20, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat hrubieszowski:

03.10.2025, Hrubieszów, Basaja "Rysia" 4, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

13.10.2025, Hrubieszów, 3 Maja 7, mammobus przy Hrubieszowskim Domu Kultury, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat janowski:

15.10.2025, Janów Lubelski, Jana Pawła II 3, mammobus przy Janowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat krasnostawski:

06.10.2025, Rudnik, Rudnik 67, mammobus na parkingu obok Hali Sportowej, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

20.10.2025, Rudnik, Rudnik 67, mammobus przy Sali Sportowej, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

21.10.2025, Krasnystaw, Marszałka Piłsudskiego 48, mammobus przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat lubartowski:

10.10.2025, Lubartów, Lubelska 102, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

20.10.2025, Kock, Wojska Polskiego 31, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

23.10.2025, Lubartów, Maja 66-74, mammobus przy Szkole Podstawowej przy basenie, w godz. 9:00-11:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat lubelski:

06.10.2025, Lublin, Aleja Unii Lubelskiej 1, mammobus na parkingu Targowiska Za Zamkiem, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586662444

14.10.2025, Garbów, Szkolna 25, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

14.10.2025, Lublin, Diamentowa 31, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

23.10.2025, Garbów, Krakowskie Przedmieście 61, mammobus przy przychodni, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat łęczyński:

07.10.2025, Łęczna, Aleja Jana Pawła II 99, mammobus przy CH Wamex, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

23.10.2025, Łęczna, Braci Wójcickich 3, mammobus przy targowisku, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 605

Powiat łukowski:

09.10.2025, Łuków, Browarna 15, mammobus przy Łukowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

22.10.2025, Stanin, Stanin 108A, mammobus na placu przy dzwonnicy, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat puławski:

13.10.2025, Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 8, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

22.10.2025, Puławy, Wojska Polskiego 4, mammobus przy Domu Kultury , w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat radzyński:

09.10.2025, Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, mammobus przy Przychodni Zdrowia, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

22.10.2025, Kąkolewnica, Lubelska 16, mammobus przy GOK i OSP, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 605

23.10.2025, Radzyń Podlaski, Wisznicka 111, mammobus przy szpitalu, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat rycki:

01.10.2025, Dęblin, Niepodległości 9, mammobus na placu targowiska Mój Rynek, w godz. 8:30-16:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

02.10.2025, Ryki, Żytnia 23, mammobus przy szpitalu , w godz. 8:30-15:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

03.10.2025, Nowodwór, Nowodwór 74, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

10.10.2025, Ryki, Leona Wyczółkowskiego 8, mammobus przy Galerii Ósemka, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

13.10.2025, Dęblin, 15 Pułku Piechoty "Wilków" 5k, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

24.10.2025, Dęblin, Niepodległości 9, mammobus przy targowisku, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

24.10.2025, Ryki, Karola Wojtyły 29, mammobus przy Urzędzie Miasta, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat świdnicki:

22.10.2025, Świdnik, Aleja Lotników Polskich 28, mammobus przy skateparku, w godz. 9:00-13:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

Powiat tomaszowski:

08.10.2025, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Tomaszowskim Domu Kultury, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

17.10.2025, Ulhówek, Kościelna 1, mammobus na parkingu obok urzędu, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat włodawski:

06.10.2025, Hanna, Dworska 4, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 58 767 34 44

06.10.2025, Stary Brus, Stary Brus 35, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 14:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat zamojski: