5 powodów, dla których warto zacząć pozycjonować swoją stronę

Właściciel sklepu obuwniczego, nazwijmy go Krzysiek, postanowił otworzyć sklep online. Wydał na niego pieniądze, dopracował i… splajtował. Dlaczego? Tego dowiesz się już za chwilę i być może właśnie to odmieni Twój biznes. Może uda Ci się uniknąć losu Krzyśka i sprawić, by Twoja firma rosła w siłę.

Krzysiek i „pozycjonowanie stron nie jest dla mnie”

Czy wiesz, ile biznesów rozpada się przez nieprzemyślane działania? Ile świetnych biznesów plajtuje, bo ktoś na pewnym etapie popełnił błąd? Ile przestaje zarabiać, bo zapomina o bardzo ważnych kwestiach? Tobie też na pewno zdarzyło się kiedyś zapomnieć o czymś ważnym. Przypomnij sobie, jakie to miało konsekwencje. Nie chcesz tego powtórzyć, prawda? Nie chcesz utopić swojego biznesu. Chcesz, żeby się rozwijał. Więc czytaj dalej i już nigdy nie daj się konkurencji.

Poznaj 5 powodów, dla których warto zacząć pozycjonowanie strony

1. Jesteś mistrzem wyszukiwarek

Ten, kto jest pierwszy, jest najlepszy. Nie dyskutujemy z tym. Pozycja w wyszukiwarce buduje w oczach klientów przeświadczenie, że firmy są tak dobre, jak dobre miejsca zajmują. Kochają tych, którzy są pierwsi i nawet nie spojrzą na tych z piątej strony wyników. Pozycjonowanie strony może sprawiać, że to Twoja firma będzie tą kochaną. Tą najlepszą, u której warto kupować.

2. Sprzedajesz więcej niż inni

Pozycjonowanie stron www to najprostszy sposób na to, by zwiększyć konwersję. Jesteś pierwszy, czyli jesteś najlepszy. A skoro jesteś najlepszy, to u kogo ludzie kupią? U Ciebie, no chyba że masz wysokie ceny, a część klientów woli mierną jakość za mniejsze pieniądze. Tylko że Ty nie musisz za nimi płakać. Ty chcesz mieć klientów, którzy uważają Twoje produkty za świetne i chętnie za nie zapłacą. Czy jednak wolisz takich, którym jest ciągle źle i za drogo?

3. Nadajesz ton branży

Powtórzmy – jesteś pierwszy. Ten, kto pierwszy, temu więcej wolno. Możesz nawet sprzedawać drożej od konkurencji. To Ty wyznaczasz trendy, to na Tobie się wzorują. To Ty jesteś twarzą branży. Tylko pomyśl, ile może Ci to dać…

4. Przyciągasz nowych klientów

Wysoka pozycja w wyszukiwarce to najprostsza metoda na to, by przyciągnąć znacznie więcej klientów. Im więcej ich jest, tym statystycznie więcej sprzedasz. Kolejny powód, dla którego pozycjonowanie stron www to główny oręż internetu. Informujesz o swoich produktach i usługach coraz więcej osób. Oni zapamiętują markę, rozpoznają ją, mogą nawet polecać. Ruch to życie. Ruch to pieniądze, które zarabia Twoja firma.

5. Utrwalasz pozycję swojej firmy

Im dłużej jesteś w sieci, a tym bardziej im dłużej okupujesz najwyższe pozycje, tym trudniej Cię zdetronizować. Twoja marka nabiera prawdziwej siły w oczach Google. To działa jak efekt kuli śniegowej. Potem jest już tylko lepiej. Pozycjonowanie to inwestycja na lata. Im więcej zrobisz teraz, tym mniej trzeba będzie zrobić później.

Nie zawsze da się wypozycjonować firmę samą tylko treścią strony. Każda branża jest inna. Jeśli brakuje Ci ruchu, klientów i kasy, to chociaż wypróbuj pozycjonowanie strony. Dobrze wykonane, może Cię naprawdę zadziwić.