Czym jest i jak działa platforma handlowa Forex?

Rynek Forex (ang. foreign exchange) to globalny rynek wymiany walut. Tworzą go instytucje finansowe, prywatni inwestorzy oraz banki połączone siecią informatyczną.

Forex jest zdecentralizowanym rynkiem pozagiełdowym (Over-The-Counter „OTC”). Transakcje mogą być realizowane między dealerami walutowymi za pośrednictwem takich urządzeń jak: smartfony, fax, komputery stacjonarne, tablety czy laptopy.

Rynek forex funkcjonuje 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku. Handel rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 23.00 czasu polskiego i kończy o 22.00 w piątek. Rynek Forex nie funkcjonuje w weekendy oraz podczas ważnych świąt.

W jaki sposób realizowany jest handel międzynarodowy?

Gdy jedne ośrodki kończą grę, inne otwierają rynek. Rozpoczęcie handlu następuje w Nowej Zelandii, a dopiero po kilku godzinach rynek forex otwiera się na Bliskim Wschodzie. Przed zamknięciem japońskiego rynku, grę rozpoczyna Europa, a po paru godzinach budzą się inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych. Przed zamknięciem rynku w USA, kolejny dzień rozpoczyna rynek w Japonii.

Platforma handlowa Forex i CFD

Platforma handlowa to narzędzie (program komputerowy), umożliwiające zawieranie transakcji. Brokerzy mogą udostępniać popularne platformy inwestycyjne, które dostosowują do swoich potrzeb (np. MetaTrader 4/5 czy cTrader) lub dostarczać własne rozwiązania (np. xStation - autorska platforma handlowa XTB dostępna na iOS, Windowsa oraz Androida). Przed wpłaceniem realnych środków, warto wypróbować działanie danej platformy zakładając konto demo, które zazwyczaj działa identycznie jak rzeczywiste, a jedyną różnicą jest handel wirtualnymi środkami, dzięki czemu nie ryzykujemy własnym kapitałem.

Dokładność kwotowania

Dokładność notowań walut, zwana pip (ang. Price Interest Point), określa, o jak małą wartość może zmienić się cena danej waluty. Zwykle pip oscyluje w granicach 0,0001 części waluty. Wielkość pip ustalana jest indywidualnie przez każdego z brokerów. Przykładowo: kurs EURPLN może zmienić się z dokładnością od 3,5287 do 3,5286.

Spread – zarobek brokera

Brokerzy pośredniczący w handlu na forexie pobierają od inwestorów pewną prowizję od realizowanych transakcji. Zysk dla brokera stanowi spread, czyli różnica między ceną kupna a sprzedaży waluty. Spread jest pobierany przy zamykaniu oraz otwieraniu pozycji i zwykle wynosi około 0,1% wartości transakcji.

Na czym polega inwestowanie na rynku forex?

Handel na forexie opiera się na spekulacji, czyli czerpaniu zysku ze zmian kursów walut. Inwestor kierowany zmianami rynkowymi oraz przewidywaniami kupuje walutę po cenie niższej, by później sprzedać ją z zyskiem. Naturalnie, inwestorzy nie wpłacają kwot stanowiących równowartości wartości waluty a depozyt początkowy. Minimalna wielkość depozytu określana jest indywidualnie przez każdego brokera, zwykle jest to od 1% do 2% wielkości lota. Stosunek depozytu do lotu określa dźwignia finansowa, która zwykle wynosi: 100:1 (1% depozyt), 50:1 (2% depozyt). To właśnie od lewara finansowego zależne jest ryzyko inwestycyjne.

