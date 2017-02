Dzień Kobiet – historia święta i najciekawsze fakty

Święto jakie znamy dzisiaj zaczęło się kształtować na początku XX wieku. Zostało ustanowione dla upamiętnienia wydarzenia z 8 marca 1908 roku . Tego dnia w Nowym Jorku, robotnice pracujące w jednej z fabryk, postanowiły zastrajkować przeciwko temu jak je traktowano. Żądały godnych warunków pracy i praw wyborczych. Władze fabryki aby wyciszyć sprawę, postanowiły zamknąć kobiety w budynku. Tego dnia wybuchł tam pożar i zginęło prawie 130 uczestniczek strajku. To smutne wydarzenie stało się pretekstem do rozmów o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. W kolejnych latach święto kobiet dotarło również do Europy – pierwsze kraje jakie ustanowiły Dzień Kobiet to Szwajcaria, Austria, Niemcy oraz Dania. Święto kobiet przestało być obchodzone podczas wojem, a potem wróciło w nieprzyjemnej, bo przymusowej formie w czasie komunizmu. Dopiero teraz, w dzisiejszych czasach, możemy cieszyć się nim naprawdę. To po prostu miły dzień kiedy warto podarować bliskiej kobiecie kwiaty.

Święto kobiet nie jest niczym nowym. Już w starożytnym Rzymie obchodzono tak zwane Matronalia . Było to święto macierzyństwa, płodności i wszystkich kobiet, przypadające na pierwszy dzień marca. W tym dniu kobiety mogły bez problemu opuścić swoje domy (w tamtych czasach nie było to takie oczywiste) i zanieść kwiaty do świątyni Junony czyli boskiego uosobienia cnót żony, matki i niewiasty. Pomimo tego, że słowo matrona, od którego pochodzi nazwa święta, oznacza kobietę zamężną tego dnia świętowały również niewolnice i kobiety lekkich obyczajów. Było to po prostu dzień, w którym świętowało się kobiecość w każdej postaci. Zamężne kobiety dostawały tego dnia również prezenty od swoich mężów, co przypomina nasze dzisiejsze zwyczaje na Dzień Kobiet.

Jak obchodzi się Dzień Kobiet w innych krajach?

W każdym kraju święto kobiet obchodzone jest trochę inaczej. W Chinach panie dostają pół dnia wolnego. W tym czasie często wybierają się na zakupy, bo wiele sklepów daje tego dnia wszystkim kobietom zniżki. Mogą również liczyć na tradycyjne kwiaty i bombonierki. Za to w Rosji 8 marca wszyscy mogą cieszyć się dniem wolnym od pracy. Kobiety z tej okazji dostają gałązkę akacji srebrzystej i lampkę szampana.

Bardzo hucznie świętuje się w Armenii – Dzień Kobiet trwa tam cały miesiąc! W wyniku sporu co do najlepszego dnia na święto kobiet ustalono, że będzie po prostu trwało od 8 marca do 7 kwietnia. Fantazję w ustalaniu dat wykazują także Wietnamczycy. U nich świętuje się dwa razy do roku, 8 marca i 20 października, a kobiety dostają w prezencie głównie goździki. Za to 22 lutego dzień przeznaczony dla kobiet świętują Islandczycy. Zwany jest on Konudagur i pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się już w XIX wieku. Islandczycy świętują ten dzień wspólnym obiadem. W Tunezji natomiast Dzień Kobiet wypada 13 sierpnia.

W Rumunii i Portugalii Dzień Kobiet to czas spędzony w damskim towarzystwie. Kobiety spotykają się tego dnia na przyjęciach i obiadach organizowanych tylko dla pań, panowie nie mają na nie wstępu. Włosi jak to Włosi, wszystkie święta obchodzą bardzo wystawnie i tak też jest w przypadku Dnia Kobiet. Uroczystości organizowane są na ulicach miast i przygotowuje się je dużo wcześniej. W tym dniu kobiety wręczają sobie nawzajem również drobne upominki.

W Wielkiej Brytanii zamiast koncentrować się na świętowaniu i prezentach, duży nacisk kadzie się na organizowanie wydarzeń informujących o tym jak doszło do równouprawnienia obu płci. Tego dnia można uczestniczyć w wielu wykładach i wystawach o tematyce kobiecej i feministycznej. Ciekawostką jest, że Dzień Kobiet w Wielkiej Brytanii obchodzony jest 10 marca, mimo że jego oficjalną datą jest 8 marca, podobnie jak w wielu innych krajach.

Doceń kobiety w ich dniu!

Kobiety we współczesnym świecie mają dużo obowiązków. Często łączą pracę zawodową z opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu. Bywają przez to zmęczone i zniechęcone, potrzebują odpoczynku lub miłej odmiany. Jest na to dobry sposób - przecież wszystkie kobiety uwielbiają być adorowane i doceniane. Nawet drobny upominek tego dnia może zdziałać cuda i uszczęśliwić zabieganą na co dzień kobietę. Gotowe pomysły na drobne prezenty na Dzień Kobiet można bez problemu znaleźć w Internecie (przykładowa lista prezentów, które pasują tego dnia Prezent na Dzień Kobiet | Prezenty.pl). Warto postawić również na klasyczny prezent czyli kwiaty. Dobrze jednak przy tym pamiętać o kilku prostych zasadach. Jeśli wręczamy kobiecie bukiet to kwiaty transportujemy do dołu, w celofanie lub innych materiałach ochronnych, ale przy wręczaniu (i to bez znaczenia czy jest to całe naręcze kwiatów czy pojedyncza róża) zdejmujemy wszystkie folie i podajemy bukiet kwiatami do góry. Mówi się również, że nietaktem jest wręczanie parzystej liczny kwiatów, warto o tym pamiętać w kwiaciarni!