Gwiazdy zapraszają dzieci do udziału w programie edukacyjnym kampanii „Jem Drugie Śniadanie”.

Szkoła Podstawowa PADEREWSKI już przeprowadziła lekcję! Kampania Jem Drugie Śniadanie od dwóch lat przekonuje dorosłych, że zdrowo nie znaczy nudno i niesmacznie. Wystarczy zmienić nawyki swojej rodziny. Tym razem, pomysłodawcy akcji wraz z jej ambasadorami docierają do szkół, aby pokazać dzieciom, że zamiast piątaka od rodziców, lepiej jest wziąć z domu pudełko z kanapką na drugie śniadanie. Dla nich właśnie powstał Program Edukacyjny Jem Drugie Śniadanie. Jedną z lekcji pilotażowych przeprowadzono w Międzynarodowej Szkole Podstawowej PADEREWSKI w Lublinie.

Program edukacyjny Jem Drugie Śniadanie ma pokazać dzieciom, jak niewiele trzeba zrobić, by cieszyć się dobrą kondycją i zdrowiem. Treści merytoryczne programu dostosowano do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Zadbano również o ciekawą i urozmaiconą formę przekazu. Składa się on z filmów multimedialnych, animacji, gier i zabaw, a także opowiadania dedykowanego projektowi napisanego przez autorkę książek dla dzieci i młodzieży.

W programie Jem Drugie Śniadanie udział wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6) oraz gimnazjów (klasy 1-3). Materiały edukacyjne, które nauczyciele pobrać mogą po zarejestrowaniu na www.jemdrugiesniadanie.pl, zawierają atrakcyjne i nieszablonowe zadania, ćwiczenia a także materiały filmowe z udziałem gwiazd promujących kampanię Jem Drugie Śniadanie.

Szkoły, które przystąpią do Programu Edukacyjnego Jem Drugie Śniadanie, otrzymają certyfikat „Partnera Programu Jem Drugie Śniadanie” a także prawo do posługiwania się logotypem programu w swoich materiałach informacyjno-promocyjnych.

Podsumowaniem Programu Edukacyjnego Jem Drugie Śniadanie będzie konkurs „Nakręć się na drugie śniadanie”. Atrakcyjne nagrody z pewnością ucieszą jego uczestników.

Kampanię wspierają Anna Wyszkoni, Dorota Chotecka, Andrzej Krzywy oraz Katarzyna Glinka. Grono miłośników drugiego śniadania stale rośnie. Do akcji przyłączają się sukcesywnie ambasadorzy honorowi – Kamila Szczawińska, Karolina Malinowska, Aleksandra Szwed, Zosia Ślotała, Michał Będźmirowski, Jerzy Grzechnik. Wszyscy ambasadorzy przyznają, że pudełko z drugim śniadaniem towarzyszy im zawsze i wszędzie.