Jak skutecznie rozprawić się z trądzikiem?

Twojej cerze daleko do doskonałości? Krostki i zaskórniki powodują, że wstydzisz się swojego wyglądu? Sprawdź, jak skutecznie zwalczyć trądzik i w końcu zyskać czystą oraz promienną cerę, która pozwoli zapomnieć o dotychczasowych kompleksach.

Trądzik jest przypadłością, która w równej mierze uprzykrza życie 16, jak i 36-latkom. Coraz częściej zakończenie okresu dojrzewania wcale nie powoduje zanikania jego objawów, a wręcz przeciwnie – trądzik może nawracać w każdym momencie życia oraz zaatakować osoby, które wcześniej nie miały z nim problemu.

Co jest główną przyczyną trądziku?

Trądzik powstaje najczęściej u osób z tłustą oraz mieszaną cerą. Jego „ofiarami” padają nie tylko nastolatkowie – zmiany trądzikowe mogą pojawić się w każdym wieku i najczęściej powodowane są przez bytujące na skórze bakterie, które żywią się produkowanym przez nadaktywne gruczoły łojowe nadmiarem sebum.

Lek na trądzik bez recepty

Do pojawiania się zmian trądzikowych przyczynia się także bogata w tłuszcze i cukry proste dieta, nadmierny stres, zmiany hormonalne, a także zła pielęgnacja cery. Zmiany trądzikowe mogą mieć charakter nawracający – często latem wygląd skóry ulega chwilowej poprawie, jednak z czasem nieestetyczne krostki powracają i na nowo stają się ogromnym problemem nie tylko natury kosmetycznej.

Niezależnie od przyczyny trądziku jest on uprzykrzającą życie i zaburzającą poczucie własnej wartości chorobą skóry, której można skutecznie się pozbyć. W leczeniu trądziku stosuje się różne preparaty apteczne oraz środki wspomagające regenerację skóry, jednak tak naprawdę jedynie eliminacja podłoża problemu, czyli zatkanych porów skóry oraz regulacja wydzielania sebum pozwalają osiągnąć długotrwały i zadowalający efekt kuracji.

Działając dokładnie w źródła problemu, możliwa jest eliminacja zmian trądzikowych także w przypadku niezwykle trudnych w leczeniu postaci trądziku. Dogłębne oczyszczenie, odblokowanie porów i redukcja nadmiernego wydzielania sebum, które jest pożywką dla powodujących krosty i stany zapalne skóry bakterii, powoduje szybką poprawę wyglądu cery i pozwala przywrócić jej zdrowy i piękny wygląd.

Jak dbać o cerę trądzikową?

W przypadku cery trądzikowej konieczna jest jej odpowiednia pielęgnacja. Stosowanie delikatnych i niewysuszających skóry kosmetyków, zdrowa dieta oraz całkowite zaprzestanie wyciskania pryszczy to podstawa. Doskonałym sposobem dbania o cerę trądzikową jest stosowanie redukujących przyczyny trądziku preparatów doustnych. Tabletki Derminax odblokowują pory skóry, zmniejszają stan zapalny, redukują blizny potrądzikowe, a także skutecznie leczą atopię. Preparat pozwoli Ci szybko oraz na długo zapomnieć o problemie trądziku, oraz kompleksowo wpłynie na poprawę wyglądu Twojej cery, zapewniając Ci doskonałe samopoczucie oraz zwiększając ułatwiającą osiąganie wyznaczonych celów pewność siebie!

