Przedsiębiorco, nosisz się z zamiarem zakupu lokalu? Szukasz tego jedynego, najlepszego miejsca? Doskonale zdajesz sobie sprawę, że powodzenie mogą zapewnić tylko liczni klienci. Wiesz też, jak istotną rzeczą jest brak konkurencji w pobliżu. Właśnie dlatego nowo powstające, duże osiedla to gwarancja sukcesu.

Lokal usługowy na nowym osiedlu – idealne miejsce na biznes!

Szukając najlepszego miejsca na lokal warto postawić na dynamicznie rozwijającą się dzielnicę, gdzie każdego roku przybywa nowych mieszkańców.W Lublinie bardzo dobrym wyborem będzie Felin. Warto tu zwrócić uwagę na Osiedle Europejskie, gdzie do nowych bloków wprowadziło się już 235 rodzin, a w przeciągu kolejnego roku planowane jest oddanie kolejnych 176 mieszkań. Ale na tym nie koniec, bo obszar przeznaczony pod zabudowę zajmuje aż 10 ha. Obecnie realizowany jest drugi etap budowy o nazwie Londyn. Na parterze jednego z budynków, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, znajdzie się 10 lokali usługowych o powierzchni od 42 do 115 m kw. z dogodnym wejściem od ulicy. Każdy lokal posiada duże witryny wystawowe. Ponadto przed budynkiem powstaną ogólnodostępne miejsca postojowe. Lokale usługowe na Osiedlu Europejskim to propozycja dla tych, którym zależy na atrakcyjnych warunkach zakupu.

TBV Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Nałęczowska 30,

20-701 Lublin

tel. 81 533 55 44

godziny otwarcia:

pon. – pt.: 8.00 – 17.00

sobota: 9.00 – 13.00