Niezależność zawodowa w systemie franczyzowym

Istnieje wielu przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces bez wykształcenia handlowego, a w dotarciu do wyznaczonego celu pomogła im determinacja i odwaga w podejmowaniu decyzji. Jeżeli przed realizacją marzeń powstrzymuje nas obawa o brak odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub wystarczającej ilości środków na otwarcie nowego punktu handlowego, warto rozważyć prowadzenie biznesu opartego na systemie franczyzowym. Przykładem takiego systemu jest franczyza Żabka.

Zapewnienie odpowiedniego wykształcenia

Opinie na temat różnego rodzaju sposobów prowadzenie biznesu są różne. Franczyza to dogodne rozwiązanie zarówno dla osób, które mają doświadczenie w handlu, jak i dla tych, którzy czują potrzebę podszkolenia swoich umiejętności. Żabka Polska przeprowadza kilkutygodniowe szkolenia dla przyszłych Franczyzobiorców, podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna daje podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia sklepu. Część praktyczna odbywa się w sklepie trenerskim. Daje to możliwość gruntownego poznania funkcjonowania systemu franczyzowego, zanim przystąpimy do rzeczywistej pracy. Czytelnie przedstawiona wiedza na temat prowadzenia sklepu jest szczególnie ważna dla osób bez doświadczenia w branży handlowej.

Niewielki wkład własny i gwarancja bezpieczeństwa. To główne zalety franczyzy.

Zaletą biznesu franczyzowego jest start z niewielkim wkładem własnym. W przypadku systemu franczyza Żabka jest to kwota ok. 5000 zł, przeznaczana na zakup koncesji, kasy fiskalnej i pokrycie pierwszych kosztów pracowniczych. Franczyzobiorcy otrzymują w pełni wyposażony i zatowarowany sklep oraz możliwość pracy dla znanej i rozpoznawalnej marki, która posiada ugruntowaną pozycję na rynku. Ogólnopolskie akcje promocyjne, kampanie reklamowe i marketingowe mają wpływ na rozpoznawalność marki, generują ruch, a co za tym idzie, przyczyniają się do wzrostu sprzedaży. Dodatkowo franczyza Żabki daje 3 miesięczny parasol ochronny, pozwalający na wdrożenie się w system pracy. Franczyzobiorca otrzymuje także wsparcie partnera ds. sprzedaży, który pełni rolę doradcy i pomaga prowadzić sklep.

Franczyza - sprawdzony model biznesowy. Żabka Polska

Szansa dla przedsiębiorczych kobiet

- Jak pokazują badania, co trzecia firma w Polsce zakładana jest przez kobiety. Tendencję obserwujemy także w naszej sieci, gdzie zdecydowana większość Franczyzobiorców to panie. Franczyzobiorczynie prowadzące sklepy Żabka cechuje rzetelność, wielozadaniowość, sumienność i pracowitość. Dlatego tak cenimy sobie współpracę z nimi – podkreśla Michał Klincewicz, Dyrektor Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców w sieci sklepów Żabka. Franczyzobiorczynie Żabki w prowadzeniu sklepu cenią przede wszystkim możliwość zarządzania własnym czasem oraz podjęcia pracy w handlu bez względu na wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Ważne jest dla nich także codzienne wsparcie partnera ds. sprzedaży. Jak przyznaje pani Alina Kaźmierczak, Franczyzobiorczyni prowadząca sklep Żabka od 5 lat – Rutynowa praca na etacie daje poczucie stabilizacji, ale otwieranie czegoś nowego daje motywację i chęć do pracy, a przede wszystkim zadowolenie, że coś się udało, że stworzyliśmy coś nowego.

Franczyza to idealna szansa na zdobycie odpowiedniego doświadczenia, dokształcenie się w branży handlowej i rozwój zawodowy. Gwarantuje wsparcie i bezpieczeństwo, które pomaga podjąć decyzję w postawieniu pierwszych kroków w świecie biznesu.

Więcej na temat franczyzy: http://zabkapolska.pl/pl/home/franczyza