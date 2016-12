Zegarki - jakie będą modne w 2017?

Nowy Rok to święto bardzo mocno związane z odmierzaniem czasu. Może więc warto pomyśleć o tym, by w Nowy Rok wejść z nowym czasomierzem? O tym, że zegarek to świetny pomysł na prezent pod choinkę nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Doskonale sprawdzi się też jako upominek noworoczny. Podpowiadamy jakie zegarki warto wybrać na prezent i gdzie je kupować.

Jaki zegarek na prezent? Wybierając zegarek na prezent należy w pierwszej kolejności wyznaczyć kwotę, jaką chcemy na niego wydać. Najprostsze zegarki kwarcowe można kupić już za 30 złotych, aczkolwiek należy zaznaczyć, że ich jakość niestety idzie w parze z ceną. Zegarki znanych marek to koszt od 200 zł wzwyż. Najczęściej w tej cenie można nabyć popularne modele produkowane m.in. przez Casio. Czasomierze w tej cenie posiadają dobrej jakości mechanizmy kwarcowe, a w przypadku zegarków Casio Baby-G czy G-Shock, oraz innych modeli sportowych wyposażone są też w dodatkowe funkcje takie jak stoper czy czas światowy. Warto przy tym wspomnieć, że zegarki w tej grupie cenowej wykonane są z dobrych materiałów.

Czasomierze z logo Michael Kors, Armani czy Seiko to już wydatek od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Zegarki tych marek charakteryzują się mechanizmami kwarcowymi zasilanymi na baterię oraz dobrej jakości materiałami, z których są wykonane poszczególne ich elementy. Płacąc rachunek rzędu 1000 złotych płacimy nie tylko za jakość, ale również za modny wygląd i znane logo producenta – o czym warto pamiętać. Ostatnią grupą zegarków są zegarki najbardziej znanych marek. Ich ceny rozpoczynają się od ok. 1000 złotych wzwyż. Do najlepszych można zaliczyć przede wszystkim szwajcarskich producentów takich jak Omega czy Rolex. Te marki są znane wszystkim miłośnikom zegarków. Charakteryzują się najwyższej jakości mechanizmami kwarcowymi, aczkolwiek o wiele bardziej cenione są modele mechaniczne lub automatyczne. Ponadto do ich wykonania wykorzystuje się najlepsze materiały, dzięki czemu ich wartość znacznie wzrasta. Drogie zegarki to często modele składane ręcznie, co sprawia, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Niestety ich dostępność, ze względu na cenę i często limitowaną ilość, jest ograniczona.

To gdzie najlepiej kupić zegarek zależy od tego jaki czasomierz chcemy kupić. Tańsze modele można kupić w sklepach z biżuterią, jeśli jednak zależy nam na czymś szczególnym to lepiej wybrać sklepy firmowe oraz sklepy internetowe. Warto zajrzeć np. do czaszegarkow.pl. Jest to renomowany sklep internetowy oferujący zegarki znanych i cenionych marek. Znawcy zegarków mogą też zajrzeć na internetowe giełdy, gdzie za niewielkie pieniądze można kupić prawdziwe perełki. W tym wypadku należy być jednak bardzo ostrożnym, ponieważ nieznajomość tematu może prowadzić do zakupu zegarka za cenę dużo przewyższającą jego wartość.