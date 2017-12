Liczyła się każda minuta. Policyjny pies wytropił zaginioną staruszkę

Informację o zaginięciu 86-letniej mieszkanki gminy Rejowiec dyżurny chełmskiej komendy otrzymał we wtorek przed południem. Opiekunka starszej pani, która rano przyszła do jej domu zgłosiła zaginięcie rodzinie. Próbowano odnaleźć zaginioną, jednakże nie przyniosło to rezultatu więc zgłoszono sprawę policjantom, którzy rozpoczęli poszukiwania.

Z uwagi na warunki atmosferyczne i szybko zapadający zmrok liczyła się każda chwila. Do działań dołączyli także strażacy i okoliczni mieszkańcy. W akcji poszukiwawczej brał udział również przewodnik policyjny z psem.

Przed godziną 14 kobietę znalazł policjant przewodnik psa służbowego. Czworonożny funkcjonariusz, wabiący się Hydro, wytropił starszą panią. Znajdowała się w zaroślach w odległości kilkuset metrów od domu. Kobieta była przytomna, ale kontakt z nią był utrudniony. Została przekazana pod opiekę rodziny.