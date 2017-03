Twórczość Banksy'ego po raz pierwszy w Polsce. Wystawa w Brain Damage Gallery

Brain Damage Gallery (Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1) zaprasza na wernisaż wystawy "It Is Framed", na której prezentowane będą prace najważniejszych na świecie twórców street artu. Po raz pierwszy w Polsce będzie można oglądać dzieła kontrowersyjnego Banksy'ego. Otwarcie ekspozycji będzie miało miejsc e w sobotę, 8 kwietnia o godz. 19.

Wystawa "It Is Framed" to nie tylko przegląd prywatnych kolekcji, ale również okazja do szerszego spojrzenia na fenomen kolekcjonowania sztuki ulicznej - różnych strategii zbierania tego, co kiedyś przypisywane było ulicy a dziś z wielkim powodzeniem funkcjonuje na światowym rynku sztuki.

- Prezentowane obiekty są ciekawym przykładem antycypowania i świadomego gromadzenia sztuki ulicznej wśród polskich kolekcjonerów - twierdzą organizatorzy. - Wykorzystane zostaną prace z kolekcji sosm.pl, Tomka Szpili, Pawła Kity i Maćka Malinowskiego.

W trakcie wystawy zaprezentowane zostaną prace takich artystów, jak: Banksy, Cleon Peterson, Conor Harrington, D*Face, Escif, Evol, Faile, Futura 2000, Kofie, M-City, Nawer, Obey Giant, Roa, Robert Proch, Sainer, Seen, Bhils i wielu innych.

Ekspozycja będzie czynna do 15 maja.