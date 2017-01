Robert Mitchell w Lublinie. Jazz z najwyższej półki CK

Podczas koncertu usłyszymy materiał z najnowszego albumu „A Vigil for Justice, A Vigil for Peace”.

Artysta totalny, który powraca do tradycji mistrzostwa twórczej pianistyki. Członek prestiżowego klubu Artystów Steinway’a. W ciągu 20 lat działalności wydał siedem autorskich albumów; współpracował przy blisko 100 projektach, występował w ponad 30 krajach.

Mitchell dorastał w tradycji lat 60. Od wczesnych lat, dzięki fascynacji muzyką popularną lat 70. i 80, a także soulem, R&B, Mitchell zaczął rozwijać własne poczucie muzycznej ekspresji. Przełomem dla muzyka było zetknięcie się z legendami pianistyki jazzowej – Art Tatum i Oscarem Petersonem.

Sprowokowało to młodego pianistę do zrozumienia elementów, „które uczyniły ich podejście do komponowania wyjątkowym.”

Występuje solo oraz w kilku założonych przez siebie zespołach. Do Lublina artysta przyjedzie z „Epiphany 3”, gdzie obok niego zagrają Tom Mason (elektryczna gitara basowa) i Saleem Raman (perkusja).

Bilety na koncert kosztują 45 i 35 zł (ulgowy)