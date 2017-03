Porąbał rodziców siekierą. Od dawna bała się go cała okolica

Do zbrodni doszło w domu, w którym Ireneusz S. zamieszkiwał wraz ze swoją konkubiną, rodzicami i ciotką. Mężczyzna od wielu lat przyjmował silne leki.



- Zobaczyliśmy Ireneusza stojącego z psem na skrzyżowaniu. Zauważyliśmy, że ma ręce zakrwawione - mówi Adrian Ciećwierz, mieszkaniec wsi, w której doszło do mordu. - Pytamy się: "co ty Irek zrobiłeś?", a on powiedział: "zrobiłem to, zrobiłem to...". "Co zrobiłeś?". "Zabiłem ich" - wspomina rozmowę pan Adrian. Zaraz potem znalazł przy studni zakrwawioną siekierę, a następnie - już w domu - zwłoki dwojga starszych ludzi. - Leżeli w łóżku. Głowa jego ojca była zmasakrowana, a głowa matki była oddzielona od tułowia. Raczej nie było co ratować - mówi pan Adrian.



Policja, która przybyła na miejsce, od razu zatrzymała domniemanego zabójcę. - W chwili zatrzymania był spokojny, nie stawiał oporu, był trzeźwy - mówi Dorota Słomkowska z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie i dodaje, że funkcjonariusze zabezpieczyli też prawdopodobne narzędzie zbrodni - siekierę.



Jak twierdzą sąsiedzi Ireneusza S., mężczyzna był chory na padaczkę, według niektórych miał "żółte papiery". Jak podkreślają, mężczyzna budził postrach we wsi. - Nieraz jak go padaczka złapała na drodze i ktoś chciał pomóc, to zaraz oberwał od niego lanie. Jak wstawał, to kto był pod ręką, to by zabił - mówi Bogdan Wojciechowski, sąsiad podejrzanego o morderstwo. Jak dodaje, Ireneusz S. bił też swoją rodzinę. - Matka najmniej dostawała - mówi.

- Dopóki nie poznał swojej konkubiny, brał leki. To był normalny człowiek. Na 99 procent to jest wina tej kobiety - uważa pan Adrian i dodaje: - Ona przyszła, zaczęły się popijawy, alkohol.



Obecnie konkubina Ireneusza S. mieszka w domu swojej siostry w sąsiedniej miejscowości. - Dostał czterech ataków w nocy. Przy tym czwartym, nad ranem, coś mu odbiło, złapał mnie za bluzkę i zaczął szarpać. Dobrze, że się wyrwałam, że ta bluzka się przerwała. Kazał mi skoczyć do studni, zaczął mnie dusić - wspomina z łzami w oczach kobieta i dodaje, że zaraz potem udało jej się ukryć, a potem uciec na drogę. Jak przypuszcza, gdyby nie to, już by nie żyła. - Dobrze, że uciekłam, bo ja bym była pierwszą ofiarą - mówi.

- Nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Miał te ataki, ale nie był agresywny - twierdzi kobieta. Jak utrzymuje, przez pewien czas udawało jej się pilnować, żeby mężczyzna brał leki. - Na koniec, jak już zaczął sobie popijać, szykowałam mu te leki. Myślałam, że on je bierze, a on mnie oszukiwał - przyznaje kobieta i wciąż powtarza, nie miała powodów, by bać się swojego partnera.



Ireneusz S. był już wcześniej karany, ale tylko za przestępstwa przeciwko mieniu, nigdy przeciwko zdrowiu i życiu. - Nie było takich zawiadomień - mówi Iwona Śmigielska-Kowalska z płockiej prokuratury okręgowej. Podobnie żadnych zawiadomień co do agresywnego zachowania się mężczyzny nie mieli policjanci. - Jeżeli nie wpływają do nas zgłoszenia o zagrożeniu, wówczas nie możemy podejmować żadnych działań. Nie było wcześniej interwencji w tej rodzinie - mówi.



W chwili zabójstwa Ireneusz S. był poczytalny, resztę życia może spędzić za kratami. - Podejrzany nie przyznał się, powiedział że nic nie pamięta - mówi Iwona Śmigielska-Kowalska.