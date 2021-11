Kolejny sklep dla zwierząt Maxi Zoo otwiera się w Lublinie!

- Każde otwarcie nowego sklepu jest dla nas niezwykle ważnym wydarzeniem – podkreśla Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska. – Mam nadzieję, że kolejny sklep w Lublinie będzie dla mieszkańców i ich zwierząt czymś więcej niż zwykłym sklepem. Nie tylko w dniu otwarcia, ale zawsze serdecznie zapraszamy opiekunów ze swoimi pupilami. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników traktujemy priorytetowo. Od półtora roku we wszystkich naszych sklepach, które pozostają niezmiennie otwarte, stosujemy się do rekomendowanych przez GIS i poszczególne ministerstwa obostrzeń. Przez cały ten czas pracujemy, by zapewnić zwierzętom wszystko to, czego potrzebują, by cieszyły się dobrą formą i pełnią zdrowia – dodaje Wojciech Kamiński.

Na klientów, którzy odwiedzą nowy sklep Maxi Zoo w Lublinie w dniach 2-4 grudnia, czekają nie tylko atrakcyjne promocje (rabat minus 20% na wszystko), ale również możliwość zakupu wybranych produktów jeszcze taniej, nawet do -70%. Dodatkowo w sklepie znajdzie się bar dla czworonogów i regał z przysmakami na wagę.