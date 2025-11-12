Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Black Weeks – wielkie promocje, które kuszą obniżkami. Jak kupować mądrze i naprawdę zaoszczędzić?

(fot. Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license)

Coraz więcej sklepów zamiast jednodniowego święta zakupów organizuje całe tygodnie pełne okazji. Black Weeks to czas, kiedy ceny spadają, a klienci masowo ruszają na zakupy w poszukiwaniu wymarzonych produktów w niższych cenach. Wystartował okres, który dla wielu jest najlepszym momentem w roku, aby kupić elektronikę, sprzęt RTV, ubrania czy kosmetyki taniej niż zwykle. Jednak czy każda promocja jest tak korzystna, na jaką wygląda? Warto przyjrzeć się bliżej, na czym polega promocja Black Weeks, skąd się wywodzi i jak nie dać się złapać w marketingowe pułapki.

Czym jest Black Weeks i skąd się wzięło?

Promocja Black Weeks to rozszerzona wersja słynnego Black Friday, czyli „Czarnego Piątku” – dnia największych wyprzedaży w roku, który narodził się w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjnie przypada on na piątek po Święcie Dziękczynienia i oznacza początek przedświątecznego sezonu zakupowego. Z czasem sklepy zaczęły przedłużać promocje, aby umożliwić klientom większy wybór i uniknąć tłumów w jednym dniu. Tak powstała koncepcja Black Weeks, czyli „czarnych tygodni” obniżek. W Polsce idea szybko się przyjęła – dziś niemal każda duża sieć handlowa organizuje kilkudniowe lub nawet kilkutygodniowe akcje promocyjne. Ceny spadają nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale przede wszystkim online. To idealna okazja, aby kupić prezenty świąteczne lub większy sprzęt do domu w atrakcyjnych cenach.

Black Weeks w RTV EURO AGD – dlaczego cieszy się taką popularnością?

Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc podczas sezonu wyprzedaży jest Black Weeks w RTV EURO AGD. Sieć co roku przygotowuje tysiące promocji na sprzęt elektroniczny, AGD i RTV. Klienci mogą liczyć na obniżki sięgające nawet kilkudziesięciu procent – zarówno na popularne urządzenia, jak i nowości z najwyższej półki. W czasie trwania akcji przeceniane są m.in. telewizory, laptopy, smartfony, pralki, ekspresy do kawy i małe AGD. Co ważne, wiele promocji jest dostępnych wyłącznie online, co pozwala uniknąć kolejek i porównać oferty z różnych kategorii bez wychodzenia z domu. RTV EURO AGD często stosuje także akcje dodatkowe – np. darmową dostawę, raty 0% lub kupony rabatowe przy zakupie kilku produktów. Dzięki temu Black Weeks w tej sieci stało się wydarzeniem, na które klienci czekają przez cały rok.

Dlaczego warto wziąć udział w promocji Black Weeks?

Udział w Black Weeks to nie tylko doskonała okazja do oszczędności, ale również sposób na przemyślane i świadome zakupy. Wiele osób właśnie w tym czasie planuje wymianę sprzętu domowego, zakup prezentów świątecznych lub produktów, które na co dzień przekraczałyby ich budżet. Największą zaletą tego okresu są oczywiście niższe ceny – obniżki sięgają nawet do 70%, dzięki czemu można kupić wymarzone produkty w znacznie lepszej cenie. Dodatkowo promocje trwają dłużej niż jeden dzień, więc nie ma potrzeby podejmowania impulsywnych decyzji zakupowych. W tym czasie łatwo też porównać oferty różnych sklepów, zwłaszcza online, i wybrać najkorzystniejszą opcję. Co ważne, nawet popularne marki udostępniają swoje produkty w atrakcyjnych cenach, a często przeceniane są również najnowsze modele i kolekcje. Dłuższy okres trwania promocji pozwala spokojnie zastanowić się nad wyborem i kupić dokładnie to, czego naprawdę potrzebujesz.

Co warto kupić podczas Black Weeks?

Podczas Black Weeks najbardziej opłacają się zakupy sprzętu elektronicznego, RTV i AGD. To właśnie te kategorie produktów są najczęściej objęte największymi rabatami. Warto zwrócić uwagę szczególnie na:

  • telewizory i soundbary – świetna okazja, aby zainwestować w nowoczesny sprzęt do domowej rozrywki;
  • smartfony i laptopy – wiele marek oferuje promocje na najnowsze modele;
  • pralki, zmywarki, lodówki – duże AGD to kategoria, w której można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych;
  • małe AGD – ekspresy do kawy, roboty kuchenne czy odkurzacze pionowe;
  • akcesoria elektroniczne – słuchawki, głośniki, powerbanki i inne gadżety codziennego użytku.

Poza elektroniką, wiele osób poluje w tym czasie na ubrania, kosmetyki, sprzęt sportowy czy meble. Dla firm Black Weeks to okazja do wprowadzenia nowych klientów w świat ich produktów, a dla konsumentów – do zrobienia większych zakupów bez nadwyrężania portfela.

Jakie pułapki czekają na klientów i jak ich unikać?

Chociaż Black Weeks to świetna okazja do oszczędności, warto zachować czujność, ponieważ nie każda promocja jest tak korzystna, jak się wydaje. Częstym trikiem sprzedawców jest sztuczne zawyżanie cen przed obniżką, dlatego dobrze jest sprawdzić, ile dany produkt kosztował wcześniej. Uwagę trzeba też zwrócić na ograniczoną dostępność towarów – najlepsze oferty często dotyczą tylko kilku sztuk, co ma skłonić do szybkiej decyzji. Należy uważać na ukryte koszty dostawy, które potrafią znacznie podnieść końcową cenę zakupów, oraz na sklepy, które utrudniają zwrot towaru. Wreszcie, nie warto kupować pod wpływem emocji – rabaty mają wywoływać wrażenie wyjątkowej okazji. Zanim coś włożysz do koszyka, zastanów się, czy naprawdę tego potrzebujesz. Najrozsądniej jest przygotować wcześniej listę zakupów i znać orientacyjne ceny, aby mieć pewność, że promocja faktycznie się opłaca.

Black Weeks to czas, w którym można naprawdę zaoszczędzić, o ile kupuje się rozsądnie. To doskonała okazja, aby wymienić sprzęt, kupić prezenty i spełnić zakupowe marzenia, nie rujnując budżetu. Warto jednak pamiętać, że najwięcej zyskują ci, którzy są dobrze przygotowani – wiedzą, czego potrzebują i potrafią rozpoznać prawdziwą okazję. Jeśli podejdziesz do zakupów z planem, promocje Black Weeks mogą przynieść nie tylko korzyść finansową, ale i satysfakcję z udanych, świadomych wyborów.

Przemysław Czarnek i przedstawiciele PiS pod Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Kłótnia o stan szpitali. Czarnek atakuje, NFZ się broni

Przemysław Czarnek, wspierany przez grupę przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, stanął przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie i ogłosił, że sytuacja w polskiej służbie zdrowia jest dramatyczna. Padły słowa o tragedii pacjentów, przekładanych operacjach onkologicznych i setkach milionów złotych niewypłaconych szpitalom przez NFZ. Ten wszystkiemu zaprzecza.
Śmiertelny strzał podczas polowania. Nie żyje 68-latek

Śmiertelny strzał podczas polowania. Nie żyje 68-latek

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło podczas polowania w Milejowie. Śmierć poniósł 68-letni mężczyzna. Zatrzymano innego uczestnika polowania – 50-latka.
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte
film

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte

Od jakiegoś czasu obserwujemy, że nasze dzieci izolują się i mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, ale dopiero pandemia z 2020 roku ujawniła, z jak dużymi problemami psychicznymi się mierzą i jak bardzo potrzebują pomocy - powiedział Robert Raczyński, prezydent Lubina podczas uroczystego otwarcia Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie. Dodał, że miasto za 130 mln zł zbudowało miejsce kompleksowego wsparcia dla dzieci i ich rodziców.
Sycylia na wyciągnięcie ręki. I to z lubelskiego lotniska

Sycylia na wyciągnięcie ręki. I to z lubelskiego lotniska

Z lubelskiego lotniska będzie można polecieć prosto na Sycylię. Linia lotnicza Ryanair ogłosiła uruchomienie nowego sezonowego połączenia do Trapani – malowniczego miasta w zachodniej części wyspy. Pierwsze loty zaplanowano na początek sezonu letniego 2026.
Co nowego u Volkswagena w 2025 roku? Przegląd premier i trendów

Co nowego u Volkswagena w 2025 roku? Przegląd premier i trendów

Rok 2025 zapowiada się dla Volkswagena jako okres strategicznej dwutorowości, który balansuje między przyspieszoną ofensywą elektryczną a ewolucją modeli spalinowych. Gigant motoryzacyjny wprowadza na rynek premiery, które mają zdefiniować jego pozycję na nadchodzące lata. Obserwujemy wyraźny trend poprawy ergonomii oraz integracji zaawansowanych technologii cyfrowych we wszystkich segmentach rynkowych. Klienci mogą spodziewać się zarówno modeli rewolucyjnych, jak i starannie zmodernizowanych, uwielbianych przez kierowców bestsellerów.
W tym budynku, przy ul. Hrubieszowskiej 102, planowane jest otwarcie pierwszej wystawy

1,2 mln zł na pamięć i pojednanie. Rusza projekt Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie

W Chełmie postawiono właśnie ważny krok na drodze do budowy miejsca, które w założeniu ma łączyć pamięć o ofiarach z misją pojednania narodów. Prezydent miasta Jakub Banaszek podpisał umowę z firmą Pas Projekt Sp. z o.o. z Nadarzyna na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Rozświetl swoje Święta z Elektro-Spark – sprawdź, jakie lampki i dekoracje wybrać, by stworzyć magiczny nastrój

Rozświetl swoje Święta z Elektro-Spark – sprawdź, jakie lampki i dekoracje wybrać, by stworzyć magiczny nastrój

Nic nie wprowadza w świąteczny klimat tak skutecznie jak oświetlenie świąteczne. To właśnie ono nadaje wnętrzom ciepło, przytulność i wyjątkowy blask, który sprawia, że grudniowe wieczory stają się naprawdę magiczne. Migoczące lampki świąteczne na choince, oknach czy tarasie potrafią odmienić każde wnętrze i zbudować atmosferę radości oraz spokoju. Jeśli w tym roku chcesz, by Twoje dekoracje zachwycały, warto postawić na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które łączą estetykę z funkcjonalnością.
Wysoka wygrana na Lubelszczyźnie!

Wysoka wygrana na Lubelszczyźnie!

Szczęście uśmiechnęło się do gracza z Puław – ponad 538 tysięcy złotych w Eurojackpot!
Oskarżony został doprowadzony na pierwsze posiedzenie Sądu Apelacyjnego 30.10.2025 roku. Jawność tej rozprawy została jednak w całości wyłączona.

Zbrodnia w kancelarii komorniczej. Sąd apelacyjny nie zmienił wyroku

Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok wobec 45-letniego Karola M., skazanego za brutalne zabójstwo łukowskiej komorniczki. W styczniu tego roku mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, z możliwością warunkowego zwolnienia po 22 latach.
Budżet obywatelski 2026: wiemy jak głosowali Lublinianie

Budżet obywatelski 2026: wiemy jak głosowali Lublinianie

Znamy wyniki 12. edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Mieszkanki i mieszkańcy zdecydowali o realizacji 39 projektów – 14 ogólnomiejskich i 25 dzielnicowych – o łącznej wartości ponad 17 mln zł. W głosowaniu wzięło udział ponad 22 tysiące osób, które wybierały spośród 125 zgłoszonych pomysłów.
Martwe psy w okolicy Puław: zatrzymany 25-latek, który rozkładał wnyki

Martwe psy w okolicy Puław: zatrzymany 25-latek, który rozkładał wnyki

Trzy zarzuty znęcania się nad zwierzętami usłyszał 25-letni mieszkaniec Puław, który podejrzany jest o zabicie psa w lesie w Trzciankach. W domu mężczyzny znaleziono narzędzia wykorzystywane do kłusowania.

Sprzedawali chronione gatunki bez odpowiednich zezwoleń

Sprzedawali chronione gatunki bez odpowiednich zezwoleń

Nielegalny handel chronionymi gatunkami zwierząt podczas targów egzotycznych w Lublinie. Policjanci zabezpieczyli 6 żółwi błotnych, 3 kameleony oraz 25 pytonów królewskich.

Rowerem po ekspresówce

Rowerem po ekspresówce

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 23-letni rowerzysta, który pod drodze krajowej S19 poruszał się rowerem.

Gala Thanksgiving 2025 w Chatce Żaka

Gala Thanksgiving 2025 w Chatce Żaka

Gala Thanksgiving to wyjątkowe i pełne podniosłej atmosfery święto wymiany kulturowej, organizowane przez fundację Abraham D. Ministry, która od wielu lat wspiera dialog międzykulturowy poprzez sztukę, modę, muzykę i performance.

