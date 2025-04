Food Truck Festivals powraca do Lublina. Kuchnie z całego świata w Lublinie zagoszczą na parkingu przed Motor Arena Lublin.

Uczestnicy festiwalu będą mogli skosztować amerykańskich hot dogów oraz burgerów, a także kurczaka w chrupiącej panierce. Znajdzie się również pozycja dla smakoszy kuchni meksykańskiej. Dla nich pozycje w menu to burrito i quesadille, natomiast z azjatyckich smaków nie zabraknie tajskiego Pad Thai oraz chińskich pierożków dim sum. Food trucki z kuchnią europejską z kolei zaoferują specjały w postaci hiszpańskich churosów, belgijskich frytek, tureckich koft, czy greckich pit.

Polska kuchnia podczas festiwalu to tradycyjne, uwielbiane przez wszystkich zapiekanki oraz coś na słodko – owoce w czekoladzie.

Zimne piwo i orzeźwiająca lemoniada sprawią, że wszystko będzie jeszcze smaczniejsze.

Termin wydarzenia: 04-06 kwietnia 2025

Food trucki będą czynne w piątek od 15:00 do 21:00, w sobotę od 12:00 do 21:00, a w niedzielę od 12:00 do 19:00.



Food Truck Festivals®︎ - Twój przepis na pyszny weekend

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1017630250341712