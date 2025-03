PepHub – Twoje centrum wygodnych zamówień i atrakcyjnych korzyści

Niezwykła wygoda dla gastronomii

PepHub został zaprojektowany z myślą o tym, aby maksymalnie uprościć proces zamawiania produktów. Teraz możesz składać zamówienia samodzielnie, bez konieczności kontaktowania się z przedstawicielem handlowym. Platforma jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu możesz dokonać zakupów w dogodnym dla siebie momencie, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

To idealne rozwiązanie dla restauracji, punktów gastronomicznych czy stacji benzynowych, które szukają prostego sposobu na zaopatrzenie. Już nigdy nie stracisz czasu na długie procesy zamówień – wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu.

Historia zakupów i ulubione produkty

Jednym z kluczowych atutów PepHub jest funkcja historii zakupów. Pozwala ona w błyskawiczny sposób powtórzyć wcześniejsze zamówienia lub skorzystać z listy ulubionych produktów. To ogromne udogodnienie dla każdego, kto chce zoptymalizować proces zaopatrzenia swojej firmy i skupić się na tym, co naprawdę ważne – obsłudze klientów.

Spersonalizowane oferty i promocje

PepHub daje Ci dostęp do dedykowanych, spersonalizowanych promocji, które zostały stworzone specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz tu nie tylko dobrze znane produkty z oferty PepsiCo, ale także nowości, które możesz wprowadzić do swojej oferty. Personalizacja promocji sprawia, że zawsze dostajesz to, czego naprawdę potrzebujesz, w najlepszych cenach.

Program lojalnościowy PepsiCo – punkty za zakupy

Jednym z największych benefitów korzystania z PepHub jest program lojalnościowy. Każde zakupy na platformie są nagradzane punktami, które można wymieniać na atrakcyjne nagrody. W katalogu dostępnym dla zalogowanych użytkowników znajdziesz wiele ciekawych propozycji, w tym darmowe produkty PepsiCo. To prosta i przyjemna forma docenienia lojalnych klientów, która dodatkowo motywuje do regularnych zakupów.

Intuicyjne filtrowanie produktów

PepHub ułatwia zakupy dzięki zaawansowanym funkcjom filtrowania. Bez problemu znajdziesz produkty, które spełniają Twoje oczekiwania – możesz je sortować według ceny, kategorii, marki, rodzaju opakowania czy rozmiaru.

Łatwe zarządzanie płatnościami

Platforma PepHub pozwala również na sprawne zarządzanie finansami. Użytkownicy mogą przeglądać historię zamówień oraz monitorować swoje limity kredytowe. Już wkrótce będą dostępne dodatkowe funkcje, takie jak historia faktur, możliwość dokonywania płatności online oraz notyfikacje przypominające o terminach płatności. Wszystko to ma na celu maksymalne uproszczenie procesów finansowych dla klientów B2B.

Bądź na bieżąco z ofertą PepsiCo

PepHub to coś więcej niż tylko zakupy. To także centrum informacji o produktach i nowościach PepsiCo. Klienci biznesowi mogą łatwo śledzić promocje, dowiadywać się o wprowadzanych innowacjach i korzystać z dedykowanych ofert. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku gastronomicznym.

Kompleksowa oferta dla gastronomii

Na PepHub znajdziesz pełną gamę produktów dedykowanych gastronomii. W ofercie znajdują się:

Napoje gazowane: Pepsi, Pepsi Zero, Mirinda, 7Up, Mountain Dew

Napoje niegazowane: Lipton, Lipton Zero

Wody: Krystaliczne Źródło, Aqua Carpatica

Soki: Toma

Napoje energetyczne: Rockstar

Przekąski: chipsy Lay’s, chrupki Cheetos, chrupki Star, chipsy tortilla Doritos

Bez względu na to, jakich produktów potrzebujesz, PepHub oferuje wszystko w jednym miejscu, zapewniając oszczędność czasu i pełną wygodę.

Jak dołączyć do PepHub?

Dołączenie do PepHub jest proste i szybkie. Jeśli jesteś już klientem biznesowym PepsiCo, wystarczy, że wypełnisz formularz rejestracyjny, podając swój NIP oraz numer klienta PepsiCo. Nowi klienci mogą skontaktować się z Call Center pod numerem 601 800 090, aby uzyskać kontakt do przedstawiciela handlowego i otrzymać kod umożliwiający rejestrację.

PepHub nie tylko ułatwi codzienną pracę, ale także pozwoli na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Dołącz już dziś i odkryj, jak wiele możesz zyskać, korzystając z tej nowoczesnej platformy!

Pobierz aplikację PepHub

Dostępna na smartfon z systemem Android lub iOS.

Właścicielem platformy PepHub jest Frito Lay Sp. z o.o.

Artykuł powstał w ramach współpracy płatnej z Frito Lay Sp. z o.o.