Renomowany producent środków czystości – Medisept

Środki czystości i produkty dezynfekujące do użytku profesjonalnego od Medisept

Z produktów firmy Medisept korzystają m.in. szpitale, gabinety stomatologiczne, placówki medyczne, salony kosmetyczne i fryzjerskie, hotele, restauracje, zakłady przemysłowe, firmy sprzątające, DPSy i biura, które wymagają skutecznych i bezpiecznych preparatów czyszczących. W odróżnieniu od konwencjonalnych detergentów dostępnych w sklepach, środki te charakteryzują się wysokim stężeniem substancji aktywnych, co pozwala na efektywne usuwanie trudnych zabrudzeń przy mniejszym zużyciu produktu. W ofercie Medisept znajdują się także profesjonalne środki do dezynfekcji, które skutecznie eliminują bakterie, wirusy i grzyby z małych i dużych powierzchni. Ich działanie zostało potwierdzone licznymi badaniami, co gwarantuje maksymalną ochronę w miejscach wymagających najwyższych standardów higieny. W katalogu Medisept dostępna jest szeroka gama produktów przeznaczonych do różnych zastosowań, w tym: