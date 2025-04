Seszele – 4 pomysły na idealne wakacje

Ci, którzy od zawsze pragnęli znaleźć się kiedyś na dziewiczej, niemal bezludnej wyspie, mogą spełnić swoje marzenie. Malutka, licząca zaledwie 2 km² North Island (z angielskiego „Wyspa Północna”) to jedyne takie miejsce na mapie. Podróżni, którym uda się tutaj dotrzeć, zrozumieją, co czuł Robinson Crusoe. Aż do lat 70. XX wieku North Island była prywatną własnością, a następnie przekształcono ją w niezwykle kameralny i luksusowy kurort. To ekskluzywne miejsce składa się z zaledwie 11 willi usytuowanych tuż przy oceanie, z widokiem na turkusową wodę i granitowe szczyty. Kompleks North Island stanowi idealny wybór dla wszystkich ceniących sobie wycieczki i podróże szyte na miarę – właściciele obiektu podchodzą indywidualnie do każdego gościa. Nie ma chyba osoby, która nie znalazłaby tu czegoś dla siebie – nurkowanie, łowienie ryb, stand-up paddling (pływanie na deskach z wiosłem) czy wycieczki rowerowe to tylko niektóre z propozycji.