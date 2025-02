Były policjant po pijaku spowodował czołówkę na DK2. Usłyszał już zarzuty

Do tragedii doszło w niedzielę w miejscowości Sycyna na DK2. 44-letni kierowca opla podczas wyprzedzania kolumny samochodów doprowadził do czołówki z jadącym z naprzeciwka volkswagenem. W wypadku zginęła 26-latka z Białej Podlaskiej, która kierowała tym samochodem. Z kolei, 44-latek trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Jak udało nam się ustalić, to były policjant.

Prokuratura wszczęła śledztwo. - Ustalenia pozwoliły na postawienie zarzutu Jarosławowi P. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowania wypadku – mówi Michał Roman, prokurator rejonowy w Białej Podlaskiej. A Sąd Rejonowy zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztu.

Mężczyznę czeka proces. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.