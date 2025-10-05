Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę

Widowisko „A to Polska właśnie” z udziałem solistów, chóru, baletu oraz orkiestry odbędzie się 18 października o godz. 19 w hali AWF przy ulicy Marusarza. Wszystko z okazji 500-lecia nadania Białej Podlaskiej praw miejskich.

Na koncert mieszkańcy wejdą za darmo, ale trzeba odebrać wejściówki. Będą dostępne od 6 października w Bialskim Centrum Kultury.

„A to Polska właśnie” to najważniejsze, najbardziej rozpoznawalne dzieło artystyczne zespołu. Podczas koncertu będzie można usłyszeć pieśni i zobaczyć tańce ludowe z różnych regionów Polski – m.in. Śląska, Małopolski, Mazowsza czy Podhala – wzbogacone o choreografie tańców narodowych, takich jak Polonez, Mazur, Oberek i Kujawiak. Szczególną wartość artystyczną programu stanowią kompozycje i opracowania muzyczne prof. Stanisława Hadyny – twórcy i pierwszego dyrektora zespołu – oraz choreografie Elwiry Kamińskiej, współtwórczyni jego stylu scenicznego. W repertuarze m.in.: „Karlik”, „Karolinka”, „Hej te nasze góry”, „Helokanie”, „Ondraszek”, Piekła baba chleb” i „Starzyk”. Widowisko trwa ok. 2 godziny.