To miasto zamiast 750 dostało 25 ton węgla

W piątek do bialskiego ratusza w końcu dotarła umowa podpisana przez spółkę PGE Paliwa. Wcześniej, urzędnicy musieli w tej sprawie interweniować w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz u przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych, bo choć państwowa spółka zapewniała, że umowę miastu wysłała, to do urzędu dokument w odpowiednim czasie nie dotarł.

– Od wtorku miejska spółka PEC rozpocznie dystrybucję węgla. A od poniedziałku pracownicy MOPS będą kontaktowali się z osobami, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane – mówi Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka Urzędu Miasta. Węgiel będzie można odbierać ze składowiska PEC, przy ulicy Sidorskiej 102g. Cena za tonę to 1800 zł (brutto). –Wpłynęło 1645 wniosków o zakup węgla– precyzuje Andrzej Kucaba, sekretarz miasta.

Tymczasem, do Łukowa już węgiel dotarł, ale urzędnicy wnioskowali o więcej. – Pierwszy transport to 25 ton, a my zamówiliśmy 750 ton– przyznaje Mateusz Popławki, zastępca burmistrza.

– Nie ze swojej winy i z przyczyn zupełnie niezależnych od nas, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż węgiel trafi do uprawnionych mieszkańców jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia– nie ukrywa Popławski. Ale państwowa spółka zapewnia, że kolejne dostawy są w planach. – Nie ma problemów z dostawami węgla, a jego dystrybucja przebiega prawidłowo i na bieżąco. Zarówno miasto Łuków jak i gmina Łuków mają zaplanowane odbiory węgla w przyszłym tygodniu– precyzuje Konrad Mróz z PGE Paliwa. Większa ilość węgla ma trafić do miasta w środę. – Wszelkie płatności zostaną uruchomione dopiero wtedy, gdy węgiel w wystarczającej ilości faktycznie pojawi się w Łukowie– zapowiada zastępca burmistrza.

Problemem Łukowa zainteresował się lubelski poseł Michał Krawczyk (Koalicja Obywatelska). –Wysłałem w tej sprawie pismo do wicepremiera Jacka Sasina. Wzywam go do natychmiastowego działania i wywiązania się z obietnicy zaopatrzenia samorządów w węgiel– zaznacza poseł.