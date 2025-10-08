W tej diecezji nie zgłosił się żaden kandydat do kapłaństwa

W sumie do 69 ośrodków formacyjnych w kraju zgłosiło się łącznie 289 kandydatów do kapłaństwa, z czego 188 do ośrodków diecezjalnych, a 101 do seminariów zakonnych. Ta liczba w ostatnich latach spada. W 2020 roku statystyki ujęły 441 nowych kandydatów do kapłaństwa, z czego 289 przyjęto do seminariów diecezjalnych. W 2021 przyjęto w sumie 356 chętnych, rok później - 329 osób, w 2023 roku - 280 nowych kleryków, a rok temu - 301 kleryków.

Jeśli chodzi o diecezje, najwięcej alumnów przyjęto do seminariów w Tarnowie (18), w diecezji warszawsko – praskiej (11) oraz w Katowicach (7) i Legnicy (7). W diecezji siedleckiej, która obejmuje m.in. powiat bialski nie zgłosił się żaden mężczyzna do seminarium duchownego.

Z kolei do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjęto 7 nowych kleryków. Obecnie formuje się tu 32 alumnów.

Zaś w diecezji zamojsko-lubaczowskiej do seminarium 5 kandydatów. W świdnickim seminarium, od lipca 2025 połączonym z seminarium legnickim i umieszczonym we Wrocławiu, jest trzech nowych alumnów. Kandydatów na księży nie było też w innych diecezjach, m.in. gdańskiej, płockiej, poznańskiej i szczecińskiej.

Zdecydowana większość kandydatów wywodzi się z szeregów służby liturgicznej – w znacznej części seminariów około 80 proc. nowych alumnów było ministrantami. Pozostali zazwyczaj mieli doświadczenie innego zaangażowania we wspólnotę Kościoła, jak formacja oazowa czy duszpasterstwa młodzieżowe.

Jeśli chodzi o łączną liczbę kleryków w seminariach zakonnych prym wiodą – podobnie jak w ubiegłym roku – dominikanie, u których do kapłaństwa przygotowuje się 44 kleryków (w ubiegłym roku było ich 52)