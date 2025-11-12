Gigant meblowy planuje około 800 zwolnień do końca przyszłego roku

Proces restrukturyzacji ma rozpocząć się już w listopadzie i potrwać do grudnia 2026 roku. Najwięcej odejść planowanych jest między listopadem 2025 a marcem 2026. W powiecie biłgorajskim zwolnienia mogą objąć około 150 osób.

– Spółka planuje zgłosić do zwolnienia grupowego ok. 800 osób. Procesem restrukturyzacji zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w Black Red White S.A. we wszystkich lokalizacjach – przekazała w stanowisku dla PAP Halina Bazan, kierownik referatu usług rynku pracy biłgorajskiego PUP.

Zwolnienia obejmą pracowników produkcji, logistyki, administracji i sprzedaży. Redukcje zapowiedziano w zakładach m.in. w Andrychowie, Biłgoraju, Dachnowie, Jelczu-Laskowicach, Łodzi, Mielcu, Ożarowie Mazowieckim, Poznaniu, Pruszczu Gdańskim, Słupach, Warszawie i Zamościu.

– Według zapowiedzi pracodawcy zwolnienia mają się zacząć pod koniec tego miesiąca. Rozmawiamy z władzami spółki o warunkach odejść, odprawach lub ewentualnych odszkodowaniach. Liczę, że przynajmniej części zwolnień uda się uniknąć – powiedział Andrzej Naworol, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w BRW.

Związkowiec przypomniał, że to już drugie zwolnienia grupowe w BRW w tym roku – wcześniej z pracy odeszło ponad 300 osób, głównie w Przeworsku. Jego zdaniem problemy firmy wynikają z trudnej sytuacji w branży meblarskiej.

Zarząd spółki zapewnia, że prowadzi plan naprawczy. – Proces restrukturyzacji obejmuje dostosowanie struktury zatrudnienia i procesów operacyjnych do aktualnych potrzeb rynkowych, w tym redukcję części umów serwisowych oraz zmiany w obszarze produkcji i logistyki – poinformował Tomasz Rudnicki, dyrektor departamentu zasobów korporacyjnych BRW.

Prezes firmy Dariusz Formela podkreśla, że zmiany są trudne, ale konieczne. – Jako zarząd czujemy pełną odpowiedzialność nie tylko za pracowników Black Red White, ale również za wszystkich zatrudnionych w spółkach zależnych i u podmiotów współpracujących – to łącznie ponad 10 tys. osób. Naszym priorytetem jest stabilność całej Grupy i jej partnerów biznesowych. Sytuacja spółki jest pod kontrolą – napisał.

Firma zaznacza, że wciąż rozwija działalność w Biłgoraju i Mielcu, gdzie planuje uruchomienie trzeciej zmiany w niektórych działach produkcyjnych.

Black Red White, działająca od prawie 35 lat, jest jednym z największych producentów mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce. Zatrudnia ok. 3,5 tys. osób i eksportuje swoje produkty do ponad 40 krajów.

Źródło: PAP