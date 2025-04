Pijany i z dożywotnim zakazem. Próbował swoich sił w ucieczce

O zdarzeniu poinformowali nas nasi Czytelnicy. Wczoraj, w niedzielę, około godziny 11 na jednej ze stacji benzynowych w Goraju policjanci „podjęli czynności” wobec podejrzanego o kierowanie pod wpływem kierowcy BMW. Jak się okazało, był to mieszkaniec gminy Goraj. 33-latek znajdował się poza pojazdem. W trakcie ustalania świadków, próbował on oddalić się z tego miejsca. – Szybko został zatrzymany. Był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad promil alkoholu. Jak potwierdzili świadkowie, to on kierował pojazdem – relacjonuje wczorajsze wydarzenia aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został obezwładniony, zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Tam trzeźwieje i czeka na postawienie zarzutów.

Pojazd zabezpieczono, a czynności trwają – podsumowuje policjantka.

Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Był już za to wcześniej notowany. Dodatkowo musi się zmierzyć z karą za złamanie sądowego zakazu.