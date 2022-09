Stary basen jak nowy. Będą zjeżdżalnie, jacuzzi i sztuczna rzeka

Na początek rekreacja

W pierwszym, planowanym na 15 miesięcy etapie ma powstać hala basenu rekreacyjnego o pow. użytkowej 1322 m kwadratowych. – Znajdą się w niej baseny wyposażone m.in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych, ale także dwie zjeżdżalnie wodne o długościach ok. 90 i 60 m i wanny jacuzzi – opowiada Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski.

Ten etap zakłada również elementy zagospodarowania terenu. Nowa hala basenowa będzie mogła funkcjonować w czasie realizacji II etapu polegającego na przebudowie istniejącej hali basenu z niecką 12x25 m i zapleczem. – Docelowo z atrakcji basenu będzie mogło korzystać jednocześnie nawet 125 osób, czyli więcej o 92 niż obecnie – podkreśla Szarlip.

Po zakończeniu obu etapów powstanie obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3760 m kwadratowych z powierzchnią lustra wody ok. 623 m kw. Oczywiście będzie dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych, seniorów, a także rodzin z małymi dziećmi.

Skąd na to wszystko pieniądze? Znaczącą część samorząd pozyskał ze źródeł zewnętrznych. Prawie 16 mln zł na I etap powiat otrzymał z Polskiego Ładu (dołoży do tego ok. 1,7 mln zł z własnych środków), a kolejnych 19 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Założono, że reszta pieniędzy będzie wygospodarowana z naszego budżetu samorządu, choć oczywiście będziemy cały czas czynić starania o kolejne dotacje ze źródeł zewnętrznych – zapowiada Jarosław Bury, kierownik wydziału inwestycji w biłgorajskim starostwie.

A co z treningami?

Dla amatorów pływania, nie tylko rekreacyjnego z Biłgoraja i okolic to świetne informacje. – Oczywiście bardzo cieszymy się, że nasz basen będzie wreszcie naprawdę nowoczesny – mówi Adam Osuch, prezes Rekreacyjno-Wypoczynkowego Klubu Sportowego Sparta w Biłgoraju, szkolącego m.in. ponad 40 licencjonowanych zawodników, ale w sumie ok. 200 młodych pływaków m.in. z klas sportowych.

Przyznaje jednak, że o inwestycji myśli też z pewnym niepokojem, bo nie ma wątpliwości, że zaplanowanych prac nie da się zrealizować bez zamknięcia istniejącego basenu. – Dlatego już podjęliśmy rozmowy, by ewentualnie korzystać z basenu w Janowie Lubelskim. Mamy zapewnienia, że znajdzie się tam dla nas miejsce. Problemem mogą być koszty dojazdu, dlatego liczymy na pomoc w tym zakresie naszych samorządów – mówi Osuch.

Jeśli pływacy Sparty będą musieli jeździć gdzieś dalej na treningi, to dopiero za jakiś czas. – Z pływalni będzie można korzystać podczas budowy nowej hali rekreacyjnej z wyłączaniem przerw technologicznych. Podobnie ma się sytuacja z korzystaniem z nowego obiektu: podczas modernizacji istniejącej części, będzie możliwość korzystania z nowej hali rekreacyjnej, która zostanie odpowiednio dostosowana – zapewnia Katarzyna Kobel, rzeczniczka starostwa powiatowego w Biłgoraju.