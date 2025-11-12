1,2 mln zł na pamięć i pojednanie. Rusza projekt Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie

Wartość umowy to 1,2 mln zł, a wykonawca ma osiem miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji. O zlecenie ubiegało się siedem firm z całej Polski, z ofertami sięgającymi nawet 4,7 mln zł, jednak to Pas Projekt – doświadczony zespół architektów specjalizujących się w obiektach kulturalnych i edukacyjnych – zaproponował najkorzystniejsze warunki.

Projekt został podzielony na trzy etapy, które obejmują cały proces – od koncepcji po dokumentację wykonawczą. Najpierw powstaną trzy warianty koncepcji architektoniczno-budowlanej, spośród których miasto wybierze tę ostateczną. W dalszej kolejności wykonawca przygotuje projekt budowlany i szczegółową dokumentację techniczną, która posłuży do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

Pas Projekt zobowiązał się do spełnienia wszystkich wymogów formalnych i technicznych, uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji i ekspertyz, a także przekazania miastu pełni praw autorskich do opracowań. Dokumentacja obejmie m.in. architekturę, konstrukcję, instalacje elektryczne, teletechniczne, cieplne, wodno-kanalizacyjne oraz drogowe.

Inwestycja ma znaczenie nie tylko architektoniczne, lecz przede wszystkim symboliczne i społeczne. Muzeum i Centrum Pojednania mają stać się przestrzenią refleksji, edukacji i dialogu – miejscem, które opowie o tragicznej historii Rzezi Wołyńskiej, ale też pokaże, że z pamięci o cierpieniu może wyrosnąć most porozumienia między narodami.

Jak podkreśla prezydent Jakub Banaszek, Chełm – ze względu na swoje położenie przy wschodniej granicy i bogatą historię – jest naturalnym miejscem dla takiego projektu.

Podpisana umowa to pierwszy krok na drodze do stworzenia miejsca – łączącego historię, edukację i refleksję. Jeśli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, Chełm może stać się jednym z najważniejszych punktów na mapie pamięci i dialogu między narodami Polski i Ukrainy.