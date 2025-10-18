Pożar w ośrodku Monar w Chełmie. Placówka apeluje o pomoc

Zgłoszenie o pożarze straż pożarna otrzymała około godziny 2:25. Ogień objął nieużytkowany budynek gospodarczy, należący do chełmskiego ośrodka Monar Markot. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej – sześć z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmie oraz jeden z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułczycach.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin i zakończyła się około 10:30. Budynek gospodarczy spłonął doszczętnie. Ogień rozprzestrzenił się także na sąsiedni obiekt, w którym znajdowały się pomieszczenia kuchni i stołówki.

– Na szczęście wszyscy nasi podopieczni są bezpieczni, jednak zniszczeniu uległa kuchnia i stołówka, w których przygotowywano i wydawano posiłki – poinformowała Edyta Dąbska, dyrektor Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie. – Nie mamy obecnie możliwości gotowania i spożywania posiłków.

Placówka zwróciła się do mieszkańców i firm z apelem o wsparcie. Potrzebne są materiały budowlane, okna, artykuły spożywcze i chemiczne, a także pomoc finansowa. Stowarzyszenie apeluje również do firm budowlanych, które mogłyby włączyć się w remont zniszczonych pomieszczeń.

– Każda, nawet najmniejsza pomoc, ma dla nas ogromne znaczenie – dodaje dyrekcja ośrodka.

Ośrodek dziękuje służbom ratunkowym za szybką i skuteczną akcję. Przyczyny pożaru są obecnie ustalane, a straty szacowane. Osoby i firmy, które chcą udzielić wsparcia, mogą kontaktować się bezpośrednio z placówką.