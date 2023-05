Dwie nowe obwodnice w Lubelskiem. Jutro podpisanie umów na budowę

- Celem budowy obwodnic Dzwoli i Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przebiega przez tę miejscowości. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnice przyczynią się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju – informuje Lubelski Urząd Wojewódzki zapowiadając środowe podpisanie umów.

Obie inwestycje powstają w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Na jego liście, z terenu województwa lubelskiego znajdują się obwodnice:

Janowa Lubelskiego,

Dzwoli,

Szczebrzeszyna,

Zamościa,

Łęcznej,

Łukowa.

Wróćmy jednak do tego, co ma się wydarzyć w środę. Obwodnica Dzwoli ma liczyć ok. 2,7 km i zostanie poprowadzona po o nowym śladzie. Ominie miejscowość od północnej strony. – Rozbudowany zostanie także dalszy odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km) do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola – zaznacza GDDKiA i opisuje: – Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasmową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

O zamówienie walczyło pięć firm, a najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner). Za swoje usługi chce 190,4 mln zł

Obwodnica Gorajca zostanie poprowadzona po nowym śladzie i będzie liczyć 6,6 km długości. Ominie istniejącą zabudowę Gorajca po północno-zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74. Nowa trasa przetnie dolinę rzeki Gorajec i włączy się do odcinka DK74 w miejscowości Gorajec Zagroble-Kolonia.

Tym zadaniem także zajmie się konsorcjum Mosty Łódź (lider) i Antex II (partner) za ponad 119 mln złotych.