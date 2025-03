Motocyklista nie żyje. Wypadek w Kocudzy

Policjantka poinformowała, że do śmiertelnego wypadku doszło około godz. 15 na trasie z Janowa Lubelskiego w kierunku Frampola.

Jak ustalono, mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na drugi pas, uderzył w bariery energochłonne i wpadł do rowu. Zmarł pomimo udzielonej pomocy.

Droga na miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje objazdy starą drogą krajową przez Frampol. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w sobotniej rozmowie z PAP wyraził przypuszczenie, że ciepły weekend zachęci motocyklistów do wyjazdów.

Policjant przypomniał, że na drogach zalega jeszcze piach, który może powodować, że opanowanie motocykla przysporzy trudności nawet doświadczonym kierującym. Zaapelował do motocyklistów, by dali się zauważyć na drodze i zarówno w dzień, jak i w nocy używali kamizelek odblaskowych.

– To ważne szczególnie na początku sezonu, gdy kierowcy samochodów nie są jeszcze przyzwyczajeni do jednośladów na drogach – podkreślił. Zwrócił też uwagę na potrzebę zadbania o to, by światła motocykla były sprawne i czyste.

Według danych KGP od początku roku doszło do 36 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęły w nich dwie osoby, a 36 zostało rannych.

Ze wstępnych szacunków KGP wynika, że w 2024 r. doszło do 2455 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich 230 osób, a 2308 zostało rannych.

Policyjne statystyki z ostatnich trzech lat pokazują, że liczba wypadków z udziałem motocyklistów rośnie. W 2023 r, doszło do 1947, a rok wcześniej do 1827 takich wypadków. Zginęło w nich odpowiednio 196 i 158 osób.(PAP)