Dwie osoby zginęły przygniecione przez dźwig w Krakowie. Moment wypadku [wideo]

Do tragedii doszło dzisiaj, ok. godz. 9 przy ul. Domagały, na terenie budowy bloków mieszkalnych. – Według zgłoszenia, w wyniku porywistego wiatru doszło do przewrócenia się 30-metrowego żurawia budowlanego – opisują małopolscy policjanci. – Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren oraz udzieliły poszkodowanym niezbędnej pomocy.

W wypadku ucierpiały cztery osoby, zostały zabrane z miejsca przez pogotowie ratunkowe do szpitala. – Niestety życia dwóch poszkodowanych, w wieku 23 i 64 lat nie udało się uratować – potwierdzają policjanci.

Funkcjonariusze z prokuratorem wyjaśniają okoliczności zdarzenia, prowadząc oględziny, analizując dokumentację budowy i przesłuchując świadków.

– Z wstępnych ustaleń wynika, że żuraw nie był użytkowany podczas tego zdarzenia i żadna z osób nie znajdowała się w kabinie, ani na konstrukcji urządzenia dźwigu – informuje policja. – Podczas podmuchu wiatru ramię dźwigu oderwało się a podstawa uderzyła o dach i ścianę budowanego bloku. Dwóch robotników zostało przygniecionych przez elementy żurawia, z których jeden wykonywał prace na dachu budynku natomiast drugi pracował w pobliżu dźwigu – obaj mężczyźni później zmarli pomimo walki ratowników i lekarzy o ich życie.

Sprawą tragicznego wypadku zajmuje się także Państwowa Inspekcja Pracy i inspektorzy nadzoru budowlanego.

Do sieci trafiło nagranie z wypadku.