Grupowe zwolnienia w PKP Cargo. Pracę straci 500 osób

„Zarząd, Rada Nadzorcza Spółki oraz Zarządczyni Masy Sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji podjęli Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zwolnień grupowych zaplanowanych na 2025 rok. Proces ten jest spowodowany utrzymującą się trudną sytuacją finansową Spółki oraz spadkiem przewozów, który oznacza mniejsze zapotrzebowanie na pracę” – podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Z komunikatu wynika, że w tym roku zwolnienia obejmą do 500 pracowników. Spółka podkreśliła, że to liczba niższa od początkowo planowanej, która wynosiła 1041 osób.

„Zmniejszenie liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi wynika z ustaleń podczas wcześniejszych konsultacji ze związkami zawodowymi jak również z uwzględnienia odejść pracowników w okresie od ogłoszenia przez Zarząd zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych jak i planowanych w najbliższych miesiącach. Proces wypowiadania umów o pracę ma być sfinalizowany do końca września 2025 roku, ze skutkiem na koniec października 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo podało, że tegoroczne zwolnienia grupowe będą realizacją „założeń Planu Restrukturyzacyjnego, który ma na celu ustabilizowanie płynności finansowej spółki, spłatę zobowiązań i zwiększenie efektywności operacyjnej”. W komunikacie wyjaśniono, że alternatywą dla zwolnień było „zakończenie z dniem 31 października 2025 roku obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy”, co przyniosłoby podobne oszczędności jak zwolnienia grupowe.

„Spółka planuje, iż wraz z procesem związanym z wypowiadaniem umów o pracę, wdrożone zostaną instrumenty wsparcia dla pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia, tj. m.in. szkolenia, wsparcie w opracowaniu CV i przygotowaniu do procesów rekrutacyjnych czy ułatwienie znalezienia pracy na bazie współpracy partnerskiej PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji ze spółkami z branży kolejowej” – podano w komunikacie.

Przypomniano w nim, że taki model został przyjęty w trakcie zwolnień przeprowadzonych w roku 2024. Pozwoliło to blisko 500 zwolnionym wówczas pracownikom znaleźć nowego pracodawcę.

„PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji zaznacza, że w tym momencie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w roku 2026 nie został potwierdzony. Będzie on wymagał ponownej weryfikacji poziomu realizowanej jak i planowanej pracy przewozowej oraz sytuacji finansowej Spółki po roku obrotowym 2025” – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto przy EBITDA w wysokości niecałych 300 mln zł.