Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone o pół roku

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca, a następnie przedłużono od 6 sierpnia do 4 października.

Jak poinformowało w środę (1 października) w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, szef tego resortu podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli granicznej o kolejne pół roku: do 4 kwietnia 2026 roku.

Rozporządzenie podpisane przez ministra Marcina Kierwińskiego wejdzie w życie 5 października.

„Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Za-chodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną”

- podkreślił na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach we-wnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy, okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy.

Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów. Również z analizy sytuacji migracyjnej wynika potrzeba przedłużenia okresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Litewską.

MSWiA podało w uzasadnieniu do rozporządzenia, że od 1 stycznia do 31 sierpnia na granicy z Białorusią odnotowano 24 tys. 411 prób jej nielegalnego przekroczenia, podobnie jak przed rokiem.

„Utrzymująca się presja migracyjna na tym odcinku granicy państwowej bezpośrednio przekłada się na liczbę cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-litewską oraz polsko-niemiecką” – podkreśliło MSWiA.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.