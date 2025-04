Kto zostanie nowym papieżem? To o nich watykaniści mówią najczęściej

Wierni na placu Świętego Piotra modlą się po śmierci papieża Franciszka (fot. PAP/EPA/ANGELO CARCONI)

Najważniejszym aspektem w medialnych spekulacjach przed planowanym na początek maja konklawe jest to, że spośród 135 kardynałów elektorów, 107 zostało mianowanych przez papieża Franciszka, 23 to nominaci Benedykta XVI, a pięciu to kardynałowie św. Jana Pawła II.

