Taekwondecy, zapaśnicy, pływacy. Burmistrz przyznał im stypendia

Wśró wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele kilku dyscyplin sportowych: taekwondo, zapasów i pływania. Uroczystość z tej okazji zorganizowano w krasnostawkim magistracie w poniedziałek.

- Serdecznie gratuluję wszystkim stypendystom wspaniałych osiągnięć. Życzę Wam dalszych, jeszcze większych sukcesów, dzięki którym promujecie własne kluby, ale też nasze miasto. Dziękuję również trenerom za ich nieoceniony wkład pracy, który przełożył się na wysokie lokaty ich podopiecznych w prestiżowych zawodach krajowych i międzywojewódzkich. Słowa wdzięczności kieruję także do rodziców, którzy z oddaniem wspierają te młode talenty na ich sportowej ścieżce - mówił do zebranych burmistrz Daniel Miciuła.

Na liście wyróżnionych znaleźli się reprezentanci trzech działających w mieście klubó: Ludowego Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół nr 2, Klubu Taekwondo Sokół Krasnystaw oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik Krasnystaw”.

Jakimi osiągnięciami młodzi ludzie zasłużyli sobie na stypendia? Oto pełna lista wyróżnionych zawodników i ich sukcesów.

1. Mikołaj Kończyński - zawodnik LMKS Krasnystaw. Sukcesy: II miejsce w kategorii 44 kilogramach w zapasach w stylu wolnym - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Makroregionu C Młodzików do lat 14, Zgierz (26 listopada 2024 r.).

2. Jakub Dulak - zawodnik LMKS Krasnystaw. Sukcesy: III miejsce w kategorii do 100 kilogramów w zapasach w stylu wolnym do lat 14 - Mistrzostwa Polski Młodzików Gogolin (8-10 listopada 2024 r.).

3. Konrad Olech - zawodnik LMKS Krasnystaw. Sukcesy: II miejsce w kategorii 41 kilogramów w zapasach w stylu wolnym - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Makroregionu C Młodzików do lat 14 Zgierz (26 listopada 2024 r.).

4. Mateusz Matysiak - zawodnik LMKS Krasnystaw. Sukcesy: I miejsce w kategorii do 52 kilogramów w zapasach w stylu wolnym - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Makroregionu C Młodzików do lat 14 Zgierz (26 listopada 2024 r.); III miejsce w kategorii do 44 kilogramów w zapasach w stylu wolnym - Mistrzostwa Polski do lat 15 Kielce (15-17 marca 2024 r.); III miejsce w kategorii do 48 kilogramów w zapasach w stylu wolnym do lat 14 - Mistrzostwa Polski Młodzików Gogolin (8-10 listopada 2024 r.).

5. Maciej Szymański - zawodnik LMKS Krasnystaw. Sukcesy: III miejsce w kategorii do 38 kilogramów w zapasach w stylu wolnym - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Makroregionu C Młodzików do lat 14 Zgierz (26 listopada 2024 r.).

6. Julia Tałanda - zawodniczka KT Sokół Krasnystaw. Sukcesy: I miejsce w taekwondo - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Puławy (9 listopada 2024 r.); I miejsce w taekwondo - Baba Jaga Cup Ostrowiec Świętokrzyski (1 czerwca 2024 r.); II miejsce w taekwondo - Weyer Taekwondo Challenge Puławy (23 marca 2024 r.); II miejsce w kategorii do 37 kilogramów - Warsaw Cup Warszawa (5 października 2024 r.).

7. Nadia Baran - zawodniczka KT Sokół Krasnystaw. Sukcesy: III miejsce w taekwondo w kategorii do 27 kilogramów - Mistrzostwa Polski Młodzików Tarnowo Podgórne (15-16 listopada 2024 r.).

8. Oliwia Kmieć - zawodniczka KT Sokół Krasnystaw. Sukcesy: I miejsce w taekwondo - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Puławy (9 listopada 2024 r.).

9. Kinga Fidecka - zawodniczka KT Sokół Krasnystaw. Sukcesy: II miejsce w kyorugi w kategorii 73 kilogramy – Puchar Polski Seniorów Poznań (1-3 marca 2024 r.).

10. Natalia Mazurek - zawodniczka KT Sokół Krasnystaw. Sukcesy: I miejsce w kategorii do 52 kilogramów - Warsaw Cup Warszawa (5 października 2024 r.); I miejsce w taekwondo - Mistrzostwa Polski Młodzików Tarnowo Podgórne (15-16 listopada 2024 r.); II miejsce w taekwondo - Baba Jaga Cup Ostrowiec Świętokrzyski (1 czerwca 2024 r.).

11. Kacper Dąbrowa - zawodnik UKS „SONGO”. Sukcesy: II miejsce w kategorii do 30 kilogramów w konkursie kyonegi – Mistrzostwach Polski Młodzików Tarnowo Podgórne (15-16 listopada 2024 r.); III miejsce w kategorii do 30 kilogramów w konkursie kyonegi – Toruń Cup Młodzików (turniej towarzyszący Pucharowi Polski Kadetów i Juniorów w Toruniu, 29 listopada - 1 grudnia 2024 r.).

12. Patryk Wrona - zawodnik UKS „SONGO”. Sukcesy: I miejsce w kategorii do 63 kilogramów w konkursie kyorugi – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Puławy (9 listopada 2024 r.).

13. Bartosz Suski - zawodnik UKS „SONGO”. Sukcesy: II miejsce (4 wygrane walki) w konkursie kyorugi – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Puławy (9 listopada 2024 r.); V miejsce (2 wygrane walki) w konkursie kyonegi – Mistrzostwach Polski Młodzików Tarnowo Podgórne (15-16 listopada 2024 r.).

14. Amelia Pstrągowska - zawodniczka UKS „SONGO”. Sukcesy: II miejsce w kategorii 27 kilogramów w konkursie kyonegi – Mistrzostwach Polski Młodzików, Tarnowo Podgórne (15-16 listopada 2024 r.); III miejsce w kategorii 27 kilogramów w konkursie kyorugi – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Puławy (9 listopada 2024 r.).

15. Zuzanna Zdybel - zawodniczka UKS Wodnik Krasnystaw. Sukcesy: I miejsce na 100 m stylem dowolnym indywidualnie – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat, Lublin (16 marca 2024 r.); I miejsce na 200 m stylem zmiennym indywidualnie – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat, Lublin (16 marca 2024 r.); II miejsce na 200 m stylem grzbietowym na Zimowych Mistrzostwach Polski Młodzików, Łódź (13 grudnia 2024 r.); II miejsce na 200 m stylem grzbietowym indywidualnie – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat, Lublin (16 marca 2024 r.).

Jak się dowiadujemy, w Krasnymstawie wysokość miesięcznej kwoty stypendium to maksymalnie 1200 zł. Tyle otrzymać szansę mają osoby osiągajęce wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej. Za sukcesy na niższym szczeblu jest odpowiednio mniej. Stypendia będą wypłacane od kwietnia do końca bieżącego roku.

Podczas poniedziałkowego wręczenia stypendiów listy gratulacyjne odebrali również szkoleniowcy: Katarzyna Kornicka i Patryk Kornicki z UKS SONGO, Adam Swatek i Przemysław Swatek z LMKS Krasnystaw, Grzegorz Brodzik z Sokoła Krasnystaw i Andrzej Miciuła z UKS Wodnik Krasnystaw, a także rodzice młodych zawodników.