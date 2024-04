Ostatnia chwila na skorzystanie z oferty Restaurant Week

W ramach festiwalu możemy zarezerwować miejsce w jednej z restauracji biorących udział w wydarzeniu. Stolik może być zarezerwowany dla dwóch do ośmiu osób. Za każdego gościa zapłacimy dokładnie 69,99 zł.

W ramach takiej rezerwacji do wyboru dla każdego gościa wybieramy jedno z dwóch menu składających się z dwóch dań i deseru. Restaurant Week to dobra okazja do spróbowania nowych smaków i ciekawych dań bez przepłacania.

W akcji biorą udział restauracje:

- Arte Del Gusto

- Atrium

- Bistro Wytrawny

- Browar Grodzki

- COMO

- Giuseppe/Giuseppe - doświadczenie specjalne

- Kago Sushi by Alon

- La Casa

- Locomotiva

- Małe Indie

- Mercure

- NIEZNANA. by IBB Grand Hotel Lublin

- Perłowa Pijalnia Piwa

- PizzaLover

- Prusa 8

- Staropolska

- Sweet & Spicy Restauracja Indyjska

- The Olive - Hotel Ilan

- Za Kulisami

Więcej szczegółów, w tym menu każdej z restauracji na stronie https://festival.restaurantclub.pl/restaurants?location=7-Lubelskie&festivalFilter=47