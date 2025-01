Górnicy z Bogdanki zawiesili protest głodowy

Małe szkoły za drogie? Rodzice i nauczyciele przeciw reorganizacji

Trzy petycje podpisane przez setki mieszkańców gminy wiejskiej Puławy w sprawie odstąpienia od reformy lokalnej oświaty trafiło na biurko wójta Kamila Lewandowskiego. To sprzeciw wobec pomysłu przeniesienia klas 4-8 z małych szkół do innych, większych placówek. Twierdzą, że to pierwszy krok do ich likwidacji.